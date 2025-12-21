Centralizacija novca na fakultetima od 1. januara

Od 1. januara visokoškolske ustanove u Srbiji prelaze na novi, centralizovani sistem finansiranja, prema odluci Vlade Srbije. Suština promene je da će sav novac, i budžetski i onaj koji fakulteti sami ostvaruju, prolaziti kroz jedinstveni državni sistem, što vlast vidi kao korak ka većoj transparentnosti i boljoj kontroli javnih finansija

Sa druge strane, univerziteti izražavaju zabrinutost da bi ovakav model, u trenutnoj fazi pripreme, mogao da dovede do tehničkih problema, kašnjenja u isplatama i ugrožavanja redovnog funkcionisanja visokoškolskih ustanova i oštećenja studenata.

Prema najavama Ministarstva finansija, novi sistem će se sprovoditi kroz SPIRI – Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje. Budžetska sredstva i sopstveni prihodi fakulteta biće jasno razdvojeni, ne uvode se nikakva nova ograničenja u raspolaganju novcem. Fakulteti će i dalje samostalno odlučivati o trošenju sredstava, a država neće imati dodatne mehanizme kontrole u odnosu na postojeće zakonske okvire.

Ipak, predstavnici univerziteta upozoravaju da sistem SPIRI u praksi još nije dovoljno testiran za ovako složen sektor kakav je visoko obrazovanje. Strah se ne odnosi samo na administrativni deo, već i na moguće posledice po isplatu plata zaposlenima, realizaciju naučnih i međunarodnih projekata, kao i na finansiranje tekućih troškova fakulteta.

Posebno se ističe rizik da eventualni zastoji u sistemu mogu imati direktan uticaj na svakodnevni rad nastavnog i nenastavnog osoblja.

Primena novog sistema finansiranja svakako ulazi u završnicu bez mogućnosti odlaganja, uz uveravanja nadležnih da su svi tehnički i organizacioni aspekti spremni.