Centar za osobe sa invaliditetom ponovo otvara vrata građanima

Centar za osobe sa invaliditetom u Kruševcu i ove godine organizuje Dan otvorenih vrata, koji će biti održan u ponedeljak, 27. oktobra, u periodu od 7 do 15 časova

Ova lepa tradicija, započeta prošle godine, ima za cilj da približi rad Centra široj javnosti, podstakne međusobno razumevanje i pruži priliku za neposredan kontakt i druženje sa korisnicima.

Tokom Dana otvorenih vrata, svi posetioci moći će da obiđu prostorije Centra, razgovaraju sa zaposlenima i korisnicima, upoznaju se sa njihovim svakodnevnim aktivnostima, ali i da učestvuju u kreativnim i edukativnim radionicama.

Direktorka Centra za osobe sa invaliditetom, Nevena Lazarević, istakla je značaj ovakvih događaja za jačanje inkluzije i zajedništva:

– Ovo nije samo dan kada otvaramo vrata ustanove – ovo je dan kada otvaramo i srca. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da nas upoznaju, da razgovaramo, družimo se i zajedno učimo. Naši korisnici se posebno raduju ovom danu jer tada imaju priliku da pokažu sve svoje talente, veštine i ono što svakodnevno postižu uz podršku našeg tima – rekla je Lazarević.

U Centru OSI borave osobe sa različitim vrstama invaliditeta koje svakodnevno učestvuju u brojnim aktivnostima – od radno-okupacione terapije, preko kreativnih radionica, do društvenih i edukativnih programa.

Dan otvorenih vrata predstavlja jedinstvenu priliku da se razbiju predrasude i barijere, te da se zajedničkim druženjem i otvorenim razgovorima podstakne inkluzivnost i empatija u lokalnoj zajednici.