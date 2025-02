Centar grada bez struje i vode

Danas od 12 do 13 časova struje neće biti u ulici Majke Jugovića od broja 47 do 55 i od 38 do 54, zatim u Bivoljskoj od 9 do 10 sati od broja 52 do 68 i od 65 do 87, kao i delo ulice Vuleta Kačarevića u periodu od 10:30 do 11:30.

Sela Veliko Golovode i Modrica neće imati struju tokom celog dana do popravke kvara, a najkasnije do 14:30, a Gari od 13:30 do 14:30.

Do 15 časova vodu neće imati Vidovdanska ulica od Lomine do Dušanove, Birčaninova, selo Ribare i ulica Stojana Novakovića u Rasadniku koja će zbog izvođenja radova sve vreme biti zatvorena za saobraćaj.