Cene auto-delova i servisa skočile u proseku od 10 do 30 odsto u 2025.

U prethodnoj godini vozači u Srbiji suočili su se sa značajnim povećanjem troškova održavanja automobila, cene auto-delova i servisnih usluga porasle su u proseku od 10 do 30 odsto, pokazuju podaci iz auto-servisne branše i udruženja potrošača

Prema njihovim informacijama, skoro sve kategorije rezervnih delova, od kočionih pločica i filtera do motornih komponenti, zabeležile su poskupljenje. Na to su uticali veći nabavni troškovi uvoznika, promenljivi kurs dinara prema evru i globalne turbulencije u lancima snabdevanja.

I serviseri navode da su zbog rasta cena delova i sopstvenih troškova poslovanja bili prinuđeni da povećaju cene radnih sati i usluga, pa je prosečna cena servisa automobila takođe porasla u rasponu od 10 do 30 odsto.

Stručnjaci iz autoservisne industrije objašnjavaju da se ovaj trend nije mogao izbeći, imajući u vidu povećane cene sirovina i transporta, kao i poskupljenja dela na međunarodnom tržištu.

Iz Udruženja potrošača podsećaju vozače da pre svakog većeg servisa zatraže kalkulaciju troškova i više ponuda, kako bi izbegli neočekivane izdatke, dok serviseri savetuju redovno održavanje kao način da se smanje ukupni troškovi popravki na duže staze.

Ovaj skok cena oseća se i na individualnom budžetu vozača, ali i u poslovanju malih auto-servisa, koji naglašavaju potrebu za transparentnijim cenovnim politikama i podrškom države kako bi se ublažio pritisak na krajnje korisnike.