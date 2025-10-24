Celovečernji koncert KUD-a „Župa“

Postavljeno: 24.10.2025

U nedelju, 26.oktobra, s početkom u 17 sati, u Domu kulture u Subotici, održaće se celovečernji koncert „Župskim šorom s dečjim orom“ Kulturno-umetničkog društva „Župa“

Uz domaćine koji su za ovu priliku pripremili bogat program, publici će se predstaviti i gosti, Kulturno-umetnička društva „Rasina“ – Boturići i „Abrašević“ – Prokuplje, te Folklorni ansambl „Bane Milenković“ – Novo Selo.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac

