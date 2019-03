„Čekajući Godoa“ na kruševački način

Dramu „Čekajući Godoa“ Semjuela Beketa publika u Kruševcu će premijerno videti 14. marta u istoimenoj predstavi Kruševačkog pozorišta

Ovdašnja pozorišna ekipa tvrdi da svetski poznat tekst, odigran na mnogim scenama, pred publiku donosi na potpuno drugačiji i nov način. Ističu da su priču o dvojici ljudi koji beskrajno dugo čekaju dolazak trećeg uspeli da ispričaju duhovito i interesantno te da je ova predstava način da se Kruševačko pozoište predstavi svetu.

Za Vladimira Popadića, koji potpisuje adaptaciju i režiju, ovo je predstava u koju je uložio najviše rada do sada.

– Ovo je jedan od retkih projekata koji smo Nedić (Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta) i ja dogovarali godinama, čekali smo pravi trenutak i došao je veliki Godo koji puno nudi i traži. Značajan je rad celog ansambla, nekoliko meseci smo disali kao jedno jer Beket pruža materijal da promisliš sebe, ko si, gde si, šta hoćeš, gde hoćeš. Mogli bismo da kažemo da je to zaista najstudioznije razmatranje da li je danas Godo tekst i predstava za Kruševac ili je Kruševac grad za Godoa – kazao je Popadić.

Predstava je, napomenuo je, sprecifična po tome što je radjena suprotno od uputstava koja je Beket dao kroz didaskalije.

– Mislim da smo upravo tako, istražujući, potvrdili njegovu misao, filozofiju i veličinu kao dramskog pisca. Veliki tekstovi su takvi upravo zato što nude obilje mogućnosti za interpretaciju. Želeli smo da napravimo efektnu predstavu, duhovitu, a ne da polažemo ispit iz poznavanja gradiva kako se režira i igra Beketv – naveo je on.

Da su ovu predstavu, koju je uporedio sa satom, „navili“ upravo onako kako su želeli kazao je glumac Marko Živić, koji igra jednog od dvojice glavnih likova, Vladimira.

On je istakao ambiciju da Kruševačko pozorište predstavu odigra u Irskoj, zemlji u kojoj je rodjen Beket.

– Beket je svetski pisac, mislim da je naš zadatak da igrajući Beketa u Irskoj predstavimo sebe, pozorište, grad. To je samo stvar interesovanja, angažovanja, nije to toliko komplikovano. I to je jedna od tema predstave, mislimo da je sve komlikovanije nego što jeste, ako su ti misli skučene otvori prozor, nije to teško, samo treba imati ideju – kazao je Živić.

Da će predstava pred publiku doneti nešto potpuno drugačije potvrdio je i glumac Dragan Marinković, koji igra drugu glavnu ulogu, Estragona. On je otkrio da će glumci govoriti svojim odnosno kruševačkim akcentom, što je, uprkos prvobitnoj reakciji dovelo do otvaranja novih momenata u razmišljanju i rešenjima do kojih su u predstavi stigli.

Glumac Dejan Tončić koji je, kako je kazao, najpre bio razočaran što mora da igra u „tako dosadnoj predstavi“, potpuno je promenio mišljenje tokom rada na njoj i smatra da će ovo biti najbolje uzradjeni Godo. On igra epizodi lik, Poca, a nije želeo da otkriva kako će izgledati na sceni kazavši da će njegova pojava biti iznenadjenje i šok.

Na to da se u ovoj drami otvara i pitanje slobode govora podsetio je glumac Nikola Rakić, koji tumači Srećka koji je „svakodnevan pametan čovek, intelektualac koji je u trećem planu, poražen, zgažen, srušen, ubijen, u bukvalnom i prenesenom smislu“.

U predstavi se pojavljuje i član hip – hop grupe Kruševac Geto Nikola Trišić, koji je kompozitor i autor songova za ovu predstavu.

To što je na ovaj način Kruševac Geto uključen u predstavu za upravnika kruševačkog pozorišta Branislava Nedića je potvrda politike te kuće da daje prilike mladim i kreativnim ljudima. Nedić je podsetio da je ovo peta premijera Kruševačkog pozorišta u ovoj sezoni te da počinje festivalski život tih predstava.

U predstavi „Čekajući Godoa“ ulogu dečaka igra Tefil Stojković Beguš, za scenografiju je zadužena Marija Kalabić, a za kostime Jelena Nikolić. Scenski govor potpisuju Nikola Trišić i Jovan Ristić, koji je i dramaturg, dok je za maske zadužen Dragan Velimirović.

„Čekajući Godoa“ na kruševački način

