Čarapansko srce: Od božićnih paketića do reči podrške roditeljima

Postavljeno: 22.12.2025

Humanitarno udruženje „Čarapansko srce“ uspešno je privelo kraju akciju prikupljanja Božićnih paketića za decu i mlade, i to pre isteka roka. Nakon prikupljenih 75 paketića, udruženje pokreće novu akciju pod nazivom „U početku beše reč…“, kojom ovog puta pažnju posvećuje i roditeljima

Humanitarnu akciju prikupljanja Božićnih paketića za decu i mlade koje je udruženje „Čarapansko srce“ sa blagoslovom Eparhije kruševačke započelo na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice završena je i pre isteka planiranog roka. Nakon ove akcije udruženje organizuje novu humanitarnu inicijativu usmerenu ka roditeljima.

Ove godine ćemo po prvi put organizovati akciju posvećenu roditeljima dece „U početku beše reč“. Ovom prilikom pozivamo sve da nam pošalju pisma u kojima će da napišu poruku podrške, reč solidarnosti i empatije – kazala je Tamara Simić iz udruženja „Čarapansko srce“.

Pisma se mogu dostaviti lično na adresu udruženja humanitarno udruženje Čarapansko srce Kosančićeva 56/21 Kruševac do 27. decembra.

Članovi humanitarnog udruženja Čarapansko srce ističu da će i u novoj kalendarskoj godini nastavljaju sa istim entuzijazmom najavljujući nove projekte i humanitarne aktivnosti.

U prethodnoj akciji prikupljeno je ukupno 75 Božićnih paketića.

O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac

Novogodišnji Grand karavan stiže u Kruševac

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
22. decembar 2025., 16:29
 

Delimično oblačno
6°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 73%
Vetar: 2.4 m/s ENE
UV-Index: 0.15
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top