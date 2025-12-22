Čarapansko srce: Od božićnih paketića do reči podrške roditeljima

Humanitarno udruženje „Čarapansko srce“ uspešno je privelo kraju akciju prikupljanja Božićnih paketića za decu i mlade, i to pre isteka roka. Nakon prikupljenih 75 paketića, udruženje pokreće novu akciju pod nazivom „U početku beše reč…“, kojom ovog puta pažnju posvećuje i roditeljima

Humanitarnu akciju prikupljanja Božićnih paketića za decu i mlade koje je udruženje „Čarapansko srce“ sa blagoslovom Eparhije kruševačke započelo na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice završena je i pre isteka planiranog roka. Nakon ove akcije udruženje organizuje novu humanitarnu inicijativu usmerenu ka roditeljima.

– Ove godine ćemo po prvi put organizovati akciju posvećenu roditeljima dece „U početku beše reč“. Ovom prilikom pozivamo sve da nam pošalju pisma u kojima će da napišu poruku podrške, reč solidarnosti i empatije – kazala je Tamara Simić iz udruženja „Čarapansko srce“.

Pisma se mogu dostaviti lično na adresu udruženja humanitarno udruženje Čarapansko srce Kosančićeva 56/21 Kruševac do 27. decembra.

Članovi humanitarnog udruženja Čarapansko srce ističu da će i u novoj kalendarskoj godini nastavljaju sa istim entuzijazmom najavljujući nove projekte i humanitarne aktivnosti.

U prethodnoj akciji prikupljeno je ukupno 75 Božićnih paketića.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac