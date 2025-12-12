Čarapani na Topčiderskom brdu

U 19. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka sutra (18:30 časova) gostuju lideru Partizanu

Ima li mesta optimizmu pred duel sa crno – belima, bilo je prvo pitanje za šefa struke Radoslava Bataka na današnjoj konferenciji za medije.

– Uvek ima mesta optimizmu, a sada je mnogo lakše kada je stigla satisfakcija u vidu tri boda u prethodnoj utakmici. Ponavljali smo da se dobro radi, što nije floskula, nije fraza, kao i da na dve utakmice uzastopno nismo mogli da izvedemo isti sastav. Možda sam već svima, ali i sam sebi dosadan sa tom pričom, ali ista situacija je i sada. Povredio se Šarić, taman kad je ušao u ritam treninga. Tošeski se vratio – istakao je u uvodu Radoslav Batak.

Partizan je lider i jasno je da želi tu poziciju da zadrži…

– Znamo šta nas čeka i na nama je da pokažemo da znamo da igramo, da budemo hrabri i odlučni. Verujem da će na tribinama biti veliki broj navijača Partizana. Znamo da crno – beli igraju izvanredno u ofanzivi. To je mlada ekipa, koja kada uđe u ritam, da ne kažem melje protivnika i ne zaustavlja se posle jednog, ili dva postignuta gola. Nadam se da to neće biti slučaj, da ćemo biti dovoljno koncentrisani. I imamo prava da verujemo i treba da želimo pobedu, kao što smo je želeli na prethodnoj utakmici – naglašava trener Batak.

Imajući u vidu prethodni dvoboj sa Partizanom pod Bagdalom, kada se crno – bela mladost raspucala, jasno je da će Napretkova odbrana biti na velikim iskušenjima.