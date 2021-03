Buva za KruševacGrad godinu dana nakon Korona koncerata: Da pobedimo pošast i zapevamo zajedno

Od uvođenja policijskog časa u Srbiji, poznati kruševački harmonikaš Dragan Jašarević Buva, svirao je i pevao svake večeri, za svoje komšije u Kosovskoj ulici. Želeo je da im pesmom olakša teške trenutke, ali i da izrazi zahvalnost medicinarima, volonterima, svim radnicima angažovanim tokom vanrednog stanja… Obećao je tada da će kada sve ovo prođe, sugrađanima pokloniti koncert na otvorenom. Kaže da živi za dan kada ćemo svi zajedno, uz pesmu proslaviti pobedu nad pošasti koja nam je ukrala godinu dana života

Svako sa svoje terase a svi kao jedan, i tako od prve do poslednje večeri policijskog časa. Iako je zbog godina tada bio u dvadesetčetvoročasovnoj izolaciji, Jašarevića nije napustio vedar duh. Odlučio je da da svoj doprinos u teškim vremenima, tako što će sa svoje terase, pevati i svirati za svoje komšije.

Pripremao se kao za prave koncerte, onako kako je to činio tokom proteklih pet decenija, na nastupima širom Srbije. I svake večeri je imao tremu, a nakon burnih aplauza kojima su ga komšije nagrađivale, i poneku suzu je pustio. Ni sanjao tada nije da će sa mesta gde je nekada uživao u jutarnjoj kafi, održati svoje najemotivnije koncerte.

Iz večeri u veče, nastupao je Jašarević sa sve dužim repertoarom i brižljivo odabranim pesmama, od čuvenog Marša na Drinu, preko Ovo je Srbija, do Ružo rumena, Jovano Jovanke…

– Orila se pesma Kosovskom ulicom, a meni srce puno što sam uspeo svojim komšijama da koliko toliko olakšam da prebrode to što su prinuđeni da ostanu kod kuće. Svima nam je bilo teško, ali smo tada verovali da će sve brzo da prođe. A nije. I traje. I niko ne zna do kada. Godinu dana kasnije, sve je isto i više ništa nije isto. Umorili smo se, klonuli duhom, zaboravili kako izgleda bez bojazni zagrliti prijatelja na ulici. Kako sam tada živeo za te preemotivne trenutke kada smo pesmom bodrili jedni druge, tako sada živim za dan kada ću svojim sugrađanima, sa svojim prijateljima muzičarima, pokloniti koncert na otvorenom – kaže ovaj poznati kruševački muzičar, dodajući da je već razgovarao o tome sa predstavnicima ustanova kulture, te da će druženje koje je sugrađanima obećao pre godinu dana, upriličiti čim to bude dozvolila epidemiološka situacija.

U međuvremenu, dobri komšija, kako ga je nazvala njegova publika u vreme vanrednog stanja, dane provodi manje više kao i većina ljudi. Bez mnogo kontakata i uz poštovanje svih ostalih mera koji bi trebalo da nas sačuvaju od korona virusa.

– Trudim se da me ne napusti optimizam, mada to danas nije lako. Navikao sam da se viđam sa prijateljima, nedostaju mi. Pošto sada ređe izlazim iz kuće, vreme dok supruga ne dođe sa posla, uglavnom provodim uz harmoniku . To me zaista ispunjava u ovim teškim vremenima – navodi naš sagovornik.

Snimak jednog od Jašarevićevih koncerata u vreme vanrednog stanja, komšije su tada poslale našoj redakciji, a nakon što smo video snimak objavili, za kratko vreme imao je više od 10.000 pregleda. Poduhvat “dobrog komšije”, uz dosta lajkova i pozitivnih komentara, obišao je Srbiju, stigao je i do Nemačke, Austrije, Holandije….Zvali su Jašarevića tada prijatelji iz inostranstva, sa kojima se nije čuo godinama pre toga.

– Uvek mi je ispunjavalo kada mogu da učinim nešto za druge. Koncerte u vreme vanrednog stanja koje sam poklonio komšijama, smatram krunom svoje karijere. Od svih aplauza koje sam dobio, njihovi zauzimaju posebno mesto – kaže na kraju naš poznati harmonikaš.

