Budžetski studenti sa manje od 48 ESPB bodova mogu konkurisati za smeštaj, ishranu i kredite

Ministarstvo prosvete saopštilo je da studenti koji se školuju o trošku države, iako imaju manje od 48 osvojenih ESPB bodova, zadržavaju ista prava kao i ostali budžetski studenti. To znači da mogu konkurisati za smeštaj u studentskim domovima, ishranu u menzama, ali i za studentske kredite, pod jednakim uslovima koji su propisani Zakonom o učeničkom i studentskom standardu

Pravo prijave na konkurs za studentske kredite imaju studenti državnih visokoškolskih ustanova, univerziteta i visokih škola koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini, nisu zaposleni i imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Konkurs je namenjen studentima osnovnih akademskih i strukovnih studija, počev od prve, pa sve do završnih godina studiranja.

Za dodelu studentskih stipendija potrebno je da student položi sve ispite iz prethodne godine i ostvari prosečnu ocenu najmanje devet. Prijavljivanje na konkurs biće otvoreno od 1. novembra do 1. Decembra.

Smeštaj u ustanovama studentskog standarda mogu ostvariti studenti čije se školovanje finansira iz budžeta, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i ne žive u mestu gde se nalazi visokoškolska ustanova koju pohađaju. Pravo konkurisanja imaju i studenti sa studija drugog i trećeg stepena koji ispunjavaju iste uslove.

Osim domaćih, mogućnost prijave imaju i studenti iz regiona, pod istim uslovima, osim onog koji se odnosi na državljanstvo Srbije. Ovom odlukom Ministarstvo nastoji da obezbedi jednake šanse svim studentima koji svoje školovanje sprovode u okviru državnog sistema visokog obrazovanja.