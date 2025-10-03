Budžet Kruševca: Za prvih šest meseci ostvareno preko 60 odsto planiranih prihoda

Grad Kruševac ove godine raspolaže budžetom od 7,2 milijarde dinara, a realizacija za prvih šest meseci pokazuje da grad uspešno ostvaruje svoje planirane prihode

Već sada, grad ima jasne naznake o mogućim rebalansima i povećanju prihoda, što ukazuje na stabilno finansijsko stanje i pažljivo planiranje javnih sredstava.

Transparentnost i dostupnost podataka građanima takođe su prioritet, pa su svi finansijski izveštaji i budžetske informacije dostupni putem javnog budžetskog portala, omogućavajući građanima da prate kako se raspodeljuju sredstva i na koje projekte se izdvaja novac iz gradske kase.