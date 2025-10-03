Budžet Kruševca: Za prvih šest meseci ostvareno preko 60 odsto planiranih prihoda
Postavljeno: 03.10.2025
Grad Kruševac ove godine raspolaže budžetom od 7,2 milijarde dinara, a realizacija za prvih šest meseci pokazuje da grad uspešno ostvaruje svoje planirane prihode
Već sada, grad ima jasne naznake o mogućim rebalansima i povećanju prihoda, što ukazuje na stabilno finansijsko stanje i pažljivo planiranje javnih sredstava.
Transparentnost i dostupnost podataka građanima takođe su prioritet, pa su svi finansijski izveštaji i budžetske informacije dostupni putem javnog budžetskog portala, omogućavajući građanima da prate kako se raspodeljuju sredstva i na koje projekte se izdvaja novac iz gradske kase.
– Naše službe rade na izradi devetomesečnog izveštaja, pošto izveštavamo lokalnu samoupravu dva puta godišnje za završni račun. Sada već imamo naznaka za neki rebalans gde uključujemo povećanje prihoda za oko 6%. Sve to radimo u saglasnosti sa Ministarstvom finansija, jer od prošle godine sve lokalne samouprave za bilo kakva povećanja moraju da traže odobrenje Ministarstva, zato što su postojale lokalne samouprave koje nisu bile transparentne kao Grad Kruševac. Na sajtu grada postoji poseban deo gde stoji budžet i svi finansijski izveštaji i imamo javni budžetski portal, gde u saradnji sa donatorima postavljamo izveštaje o prihodima i rashodima, svaki građanin može da vidi šta je potrošeno, šta se izdvaja iz gradskog budžeta i kako se on uvećava – rekao je Nebojša Nedeljković, načelnik Odeljenja za finansije Gradske uprave.
