Bruski učenici nastupili u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

Kao kruna projekta Srpske akademije nauka i umetnosti koji se bavi očuvanjem muzičkog nasleđa, bio je nedavni nastup mnogobrojnih pevačkih grupa iz cele Srbije u Galeriji ove institucije, među kojima je i grupa učenika srednje škole i osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Brusa zajedno sa svojom nastavnicom Marijom Milosavljević

Oni su izveli pet tradicionalnih pesama iz bruskog kraja, koje su zabeležene u terenskom istraživanju diplomskog rada profesorke Marije.

Kako je istakla profesorka, projekat je trajao tri godine. Najpre su deca izvela desetak tradicionalnih pesama bruskog kraja i snimila ih na CD. Sledeće godine je promovisano audio izdanje ,,Oj, jabuko zeleniko: radionice srpskog tradicionalnog pevanja i njegovi nastavljači“ u izdanju Muzikološkog instituta SANU i Ogranka SANU u Nišu, da bi ove godine sve to bilo predstavljeno i u Galeriji SANU.

– U saradnji sa Muzikološkim institutom Srpske akademije nauke i umetnosti, na predlog profesorke Niškog univerziteta Danijele Zravić Mihajlović, koja je inače rodom iz Brusa, Brus se našao na kulturnoj mapi projekta očuvanja muzičkog i arhitektonskog nasleđa u Srbiji. Projekat je bio zasnovan na tome da stari sloj tradicije nastavi da živi – rekla je profesorka Milosavljević.

U Beogradu su između ostalih nastupile i Teodora i Tatjana kojima je ovo bilo korisno iskustvo.

– Imali smo čast da nastupamo u Galeriji SANU i da predstavimo deo muzičke baštine našeg kraja, to su većinom jednoglasne pesme koje se prenose s generacije na generaciju – naglasila je Teodora Kolarević učenica Srednje škole Brus.

– Kada smo stigli tamo, imala sam tremu, a kada smo krenuli sa nastupom osetile smo se jako ponosno jer ipak nastup na takvom mestu je stvarno važna prilika i prelepo iskustvo – dodala je Tatjana Kojić, takođe učenica Srednje škole Brus.

Među pesmama koje su izveli našla se i stara žetvena pesma ,,Oj devojko često rukoveđe“, koja potiče iz Tršanovaca.

Izvor: Bruski kofer

Foto: Srednja škola Brus