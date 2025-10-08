Bruski džudisti osvojili medalje u Požarevcu

Postavljeno: 08.10.2025

Članica Džudo kluba Brus Andrijana Marinković osvojila je drugo mesto, a Pavle Kovačević treće na ,,Trofeju Braničeva 2025“ juče održanom u Požarevcu

Na takmičenju je učestvovalo oko 250 džudista iz cele Srbije.

Osvojivši medalje sa svoja dva predstavnika, Džudo klub Brus je postigao stopostotan učinak na turniru.

Izvor i foto: Bruski kofer

