Bruski džudisti osvojili medalje u Požarevcu

Članica Džudo kluba Brus Andrijana Marinković osvojila je drugo mesto, a Pavle Kovačević treće na ,,Trofeju Braničeva 2025“ juče održanom u Požarevcu

Na takmičenju je učestvovalo oko 250 džudista iz cele Srbije.

Osvojivši medalje sa svoja dva predstavnika, Džudo klub Brus je postigao stopostotan učinak na turniru.

Izvor i foto: Bruski kofer