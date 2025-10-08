Bruski džudisti osvojili medalje u Požarevcu
Postavljeno: 08.10.2025
Članica Džudo kluba Brus Andrijana Marinković osvojila je drugo mesto, a Pavle Kovačević treće na ,,Trofeju Braničeva 2025“ juče održanom u Požarevcu
Na takmičenju je učestvovalo oko 250 džudista iz cele Srbije.
Osvojivši medalje sa svoja dva predstavnika, Džudo klub Brus je postigao stopostotan učinak na turniru.
Izvor i foto: Bruski kofer
