Brus: U ponedeljak raspisivanje Javnog poziva za subvencije energetske sanacije domova

U ponedeljak, 15. decembra, biće otvoren Javni poziv svim građanima da se jave za subvensionisanje energetske sanacije svojih domova, saopštio je predsednik opštine Dalibor Savić na prezentovanju programa koji je okupio veliki broj zainteresovanih sugrađana

Meštani će moći da konkurišu za sufinasiranje troškova zamene stolarije, izolaciju fasade i krova, ugradnju kotla na pelet i toplotne pumpe tj. klima uređaja, zamene ili ugradnje nove instalacije… Po prvi put, socijalno odnosno energetski ugroženi građani imaće pokrivene troškove 90 procenata, te je predsednik pozvao da se priijave po raspisivanju Javnog poziva.

– U prva dva kruga dodeljena su sredstva za sufinansiranje energetske sanacije 112 domaćinstava. Od 15. decembra imaćemo novi Javni poziv. Opština Brus je zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike obezbedila 6,5 miliona dinara za to. Pored sufinansiranja sanacije objekata građana od 50 posto, po prvi put imaćemo posebnu liniju pomoći socijalno ugroženima koji će biti subvencionisani sa 90 posto – rekao je predsednik Savić.

Šef odseka za društvene delatnosti Nikola Zbiljić detaljno je pojasnio uslove konkurisanja i podsetio da svako može doći do Opštinske uprave (kancelarije 4 i 12) ili posetiti zvanični sajt opštine i informisati se.

– Program je sa najpovoljnijim uslovima do sada i svi građani Brusa koji ispunjavanju uslove imaju lepu priliku da izvedu radove na energetskoj sanaciji objekata – rekao je on.

Prvi uslov za konkurisanje je da je objekat legalno izgrađen odnosno da ima upotrebnu dozvolu i da je ozakonjen ili izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji. To sve treba da piše u Listu nepokretnosti koji se dobija u Katastru nepokretnosti. Uslov je takođe da se stanuje u datom objektu.

Korisnik sredstava mora biti vlasnik objekta ili suvlasnik, ako pribavi saglasnosti ostalih suvlasnika.

Prednosti energetske efikasnosti domova su finansijska ušteda kroz smanjene izdatke za grejanje, hlađenje, ventilaciju i struju, smanjenje potrošnje energije, duži životni vek stambenog objekta, povećana vrednost nekretnine i zaštita životne sredine, kroz smanjenje emisije štetnih gasova.

Rok za podnošenje prijava za subvencionisanje energetske sanacije objekata biće 45 dana, odnosno do kraja januara.

Izvor i foto: Bruski kofer