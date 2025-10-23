Brus: U narednoj godini rekonstrukcija zgrade Centra za kulturu

Postavljeno: 23.10.2025

Centar za kulturu će uskoro osvanuti u novom ruhu postavljanjem nove fasadne stolarije, termoizolacije fasade i zamene radijatorskih ventila termostatskim glavama, zahvaljujući sredstvima koje je opština Brus dobila od Ministarstva rudarstva i energetike na osnovu projekta energetske sanacije objekata od javnog značaja

Realizacijom ovog projekta Centar za kulturu postaće energetski efikasniji, savremeniji i funkcionalniji objekat što će doprineti boljim uslovima za rad i realizaciju kulturnih sadržaja, saopštio je predsednik opštine Dalibor Savić, nakon potpisivanja ugovora sa predstavnicima Ministarstva.

Projekat opštine Brus je jedan od 43 za koje su lokalne samouprave u Srbiji dobile sredstva na javnom pozivu Ministarstva. Cilj je da lokalne samouprave, uz podršku države, u javnim objektima koje koriste različite kategorije građana, energetskom sanacijom smanje račune za električnu energiju, poboljšaju uslove za korisnike i zaposlene, uz manje štetnog uticaja na životnu sredinu.

Na prethodnih 11 javnih poziva Ministarstva energetski je sanirano 238 objekata i uloženo blizu pet milijardi dinara. Rezultat toga su godišnje uštede električne energije od oko 44 miliona KWh i smanjenje emisija ugljen-dioksida za oko 20 tona godišnje, podseća Ministarstvo.

Ukupna vrednost radova iznosiće nešto više od 22 miliona i 300 hiljada dinara što je prema rečima direktora ove ustanove Perice Jovanovića, najveća investicija od kako je zgrada sagrađena 1978. godine.

Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike, opština Brus
Foto: Bruski kofer

