Brus: Sutra počinje Dečija nedelja

Pod sloganom ,,Imam prava da se igram, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram’’ naredne nedelje odigraće se manifestacija Dečija nedelja koja će okupiti mališane iz PU ,,Pahuljice’’ i osnovnih škola

Prvog dana Dečije nedelje planirana je tradicionalna sadnja drveta generacije u dvorištu vrtića i predstavljanje radova sa likovnog konkursa ,,Biblioteka, pero i četkica’’u prostorijama Narodne biblioteke Brus u 13 i 30.

U utorak, 7. oktobra najmlađi će prodefilovati u kostimima na maskenbalu koji će se održati u PU,,Pahuljice’’.

U sredu će u dvorištu vrtića biti izloženi posteri napravljeni prema motou Dečije nedelje, a planiran je i zajednički čas dece sa učenicima Srednje škole Brus.

Takođe, na gradskom stadionu od 11 sati susrešće se prvaci i drugaci sa predškolcima na manifestaciji ,,Zajedno za srećnije detinjstvo’’.

Na brdu Rosulje će u četvrtak roditelji i predškolci imati ekološki izlet, dok će prvaci posetiti Narodnu biblioteku Brus, dobiti besplatne članske karte i družiti se sa dečijim piscem Vlastom Cenićem. On će zatim obići i decu u školi u Lepencu.

Za to vreme, mlađe i srednje grupe PU ,,Pahuljice’’ učestvovaće na Vitaminijadi, radionici o zdravoj ishrani.

U petak će predškolci posetiti Opštinsku upravu i Policijsku stanicu. Nakon toga, u Centru za kulturu pogledaće dečiju predstavu, a u dvorištu vrtića biće organizovana i Slikarijada.

Dečja nedelja je manifestacija koja se realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta. Održava se svake prve nedelje oktobra i predstavlja saradnju državnih i lokalnih institucija sa različitim civilnim i strukovnim organizacijama.

Izvor: Bruski kofer

Foto: Sektor za društvene delatnosti opštine Brus