Brus: Srednjoškolci priredili humanitarno veče smeha

Članovi srednjoškolskog Teatra ,,15. novembar“ priredili su sinoć u Centru za kulturu Brus Veče smeha i publiku podsetili na neke od najlegendarnijih scena srpske kinematografije

Glumci su oživeli replike iz pojedinih srpskih filmova i serija kroz likove Sekule, Đoše, Tike Špica, Šojića, savremene Mileve i nasmejali brusku publiku.

Utisci su nakon predstave bili fenomenalni, istakli su učesnici.

– Bilo je dinamično, ludo, konstantno smo jurili i žurili da bismo stigli sve, ali s obzirom na to da je društvo dobro, utisak je fantastičan. Publika je bila super, dobro smo sarađivali, svidelo im se to što smo im predstavili, to nam je bilo najbitnije i mnogo nam je drago što smo uspeli da im pred novogodišnje praznike izmamimo osmeh. Replike smo birali na taj način kako bi svako mogao da se seti neke srpske filmske scene, u publici je bilo i starije i mlađe publike i svima je ponešto bilo poznato, rekla je maturantkinja Elena Vukajlović.

Učenici su se na kraju predstave zahvalili svom profesoru i mentoru, Ljubiši Krasiću koji je i sam izašao na scenu i zapevao sa svojim mladim glumcima.

– Ovde među njima ima možda i budućih glumaca. Ilija je taj koji se priprema za studije glume, radi sa našim Aljošom Đidićem i pripreme su ozbiljne, dosta čita i nadamo se da će on pored Aljoše i Emilije Milosavljević biti još jedan od naših članova koji će upisati studije glume. Kod ove predstave je najzahtevnija bila scenografija, a zahvalio bih se publici što svojim prisustvom podržava rad Teatra, istakao je prof. Krasić.

Predstava je bila humanitarnog karaktera, tako da će sav prihod od publike ići za lečenje učenika Srednje škole Brus Luke Živanovića.

Članove Teatra ćemo opet gledati na sceni i to za Dan Srednje škole krajem marta kada će pred bruskom publikom izvesti komediju.

Izvor i foto: Bruski kofer