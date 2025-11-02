Brus: Ski sezona počinje 4. decembra, prvog dana besplatne ski karte

Zimska sezona na Kopaoniku počinje 4. decembra tradicionalnim Ski openingom koji će trajati do 7. decembra, najavila su Skijališta Srbije

Za sve skijaše i bordere, kao i prethodnih godina, prvi dan je besplatan, dok se od 5. do 7. decembra odobrava popust od 30% na karte koje se koriste u tom periodu.

Svi ljubitelji skijanja moći će već od prvog novembra pa sve do 15. da u pretprodajnom periodu kupe karte sa 15% popusta preko web prodavnice Skijališta Srbije.

Nakon tog perioda, od 1. do 8. decembra, popust na ski karte putem web shopa će biti 10%, a od 9. decembra pa do kraja sezone 5%.

Tokom četiri dana otvaranja sezone, posetioce očekuje bogat program, odlična zabava i naravno, prvi spustovi po savršeno pripremljenim stazama, poručuju iz Skijališta Srbije.

U tom periodu je planirana i žurka u Brzeću, kod polaza gondole Brzeće-Mali karaman.

Izvor i foto: Bruski kofer