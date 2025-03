Brus: Rekordan broj turista posetio Brzeće

Zimska skijaška sezona na Kopaoniku i dalje traje, (na Staroj planini i Torniku je zatvorena) a prema podacima JP Skijališta Srbije, tokom dosadašnje sezone zabeleženo je 138.000 vožnji gondolom, dok je u samom centru Kopaonika dostignuto 6 miliona vožnji. To je za oko 20 do 25 procenata veći broj poseta u odnosu na prošlu godinu, istakao je Darko Jovanović iz Skijališta Srbije

Kako ocenjuju iz JP Skijališta Srbije, sezona je za sada uspešna, što potvrđuje popunjenost kapaciteta od preko 95 posto.

Statistika Turističke organizacije opštine Brus pokazuje da je tokom januara u Brzeću ostvareno 17.000 noćenja što je za 10 posto više nego u januaru 2024. Ove zimske sezone je do sada u Brzeću odselo oko 8.500 gostiju koji su ostvarili 38.000 noćenja.

Tokom protekle godine, broj gostiju u Brzeću bio je oko 26.000, dok je ostvareni broj noćenja 115. 200, što je, kako naglašavaju u Turističkoj organizaciji opštine Brus, povećanje za 10 procenata u odnosu na 2023. godinu.

Do kraja sezone, koja se očekuje krajem marta, radno vreme gondole biće od 8:30 do 15:30, a ski centra Kopaonik od 8:30 do 16 sati.

