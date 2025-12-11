Brus: Prezentacija programa energetske sanacije danas u podne

Postavljeno: 11.12.2025

Opštinska uprava opštine Brus obavestila je građane da je zakazana javna prezentacija Programa za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova za 2025. godinu, koja će biti održana u četvrtak, 11. decembra u 12h, u Maloj sali Centra za kulturu Brus

Zainteresovani meštani već sada mogu da se raspitaju o uslovima učešća na predstojećem javnom pozivu, i to u kancelarijama broj 4 i 12 u zgradi Opštinske uprave.

Tokom prezentacije biće detaljnije predstavljene sve aktivnosti, kriterijumi i modeli sufinansiranja koji će građanima biti dostupni u okviru nove faze programa. Za energetsku sanaciju stambenih objekata u 2025. godini opredeljeno je 6,5 miliona dinara — od čega je 5 miliona obezbedilo Ministarstvo rudarstva i energetike putem konkursa, dok će preostalih 1,5 miliona dinara finansirati lokalna samouprava.

Iz Opštinske uprave podsećaju da je interesovanje građana u prethodnim godinama bilo izuzetno veliko. U dosadašnja dva sprovedena kruga, oko stotinu domaćinstava dobilo je sredstva za unapređenje energetske efikasnosti svojih domova. Ove mere, kako navode, doprinose smanjenju potrošnje energije i troškova grejanja, ali i poboljšanju kvaliteta stanovanja i zaštiti životne sredine.

Građani su pozvani da prisustvuju prezentaciji i blagovremeno se informišu o načinima ostvarivanja prava na subvencije za energetsku sanaciju u predstojećem ciklusu.

 

