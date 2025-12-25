Brus: Osnovna škola „Prvi maj“ danas i sutra organizuje humanitarni bazar

Osnovna škola „Prvi maj“, izdvojeno odeljenje u Brzeću, u četvrtak i petak (25. i 26. decembar) organizuje humanitarni novogodišnji bazar pod nazivom „Brzeće u srcu“, sa ciljem podrške učenicima i unapređenja uslova za rad i učenje u školi

Bazar će biti održan na dve lokacije. Današnji događaj će se realizovati u prostorijama škole u Brzeću, dok je za sutra planiran bazar na Kopaoniku, u Dolini sportova.

Posetioci će imati priliku da vide i kupe novogodišnje rukotvorine, čestitke, ukrase i dekorativne predmete koje su učenici, uz podršku roditelja i učitelja, pripremali tokom decembarskih kreativnih radionica i projektnih aktivnosti. Na bazaru na Kopaoniku, pored učeničkih radova, učestvovaće i mali lokalni proizvođači koji će predstaviti domaće proizvode ovog kraja – kolače, džemove, ajvar, sireve i prirodne sokove.

Osim humanitarnog, događaj ima i snažan obrazovni karakter. Kroz učešće u pripremi i realizaciji bazara učenici razvijaju preduzetničke kompetencije i primenjuju znanja iz različitih nastavnih oblasti – srpskog jezika, matematike, digitalnog sveta, kao i prirode i društva.

– Kroz ovaj projekat učenici uče kako da zajedničkim radom, kreativnošću i odgovornošću doprinesu svojoj školi i zajednici. Bazar im pruža priliku da steknu važna životna iskustva i razvijaju duh humanosti – istakle su učiteljice Senka i Tijana.

Osnovna škola „Prvi maj“ iz Brzeća poziva roditelje, meštane, turiste, privrednike i sve ljude dobre volje da posete humanitarni novogodišnji bazar i svojim prisustvom podrže učenike i rad škole.

Sva sredstva prikupljena tokom bazara biće usmerena na unapređenje uslova za rad i učenje učenika, kao i na realizaciju rekreativne nastave.

Izvor i foto: učiteljica Tijana Milosavljević/ Bruski kofer