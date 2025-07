Brus: Nagrade za Simonu i Eminu u Prislonici

Da su članice KUD – a ,,Kopaonička frula“ Emina Marjanović i Simona Kljajić prave umetnice kada uzmu frulu u ruke, pokazale su na prestižnom Saboru frulaša Srbije u Prislonici kod Čačka ,,Oj Moravo“ osvojivši drugu i treću nagradu

Simona je sve prisutne oduševila izvođenjem numera ,,Obraše se vinogradi“ i ,,Čukaričko kolo“ dok je Emina pobrala ovacije sviranjem dela ,, Lepo li je biti čobanica“ i ,,kolo Božurevka“.

– Konkurencija je bila mnogo jaka, u kategoriji do 12 godina gde se takmičila Simona, bilo je 13 učesnika a u Emininoj kategoriji, od 12 do 16 godina učestvovalo je 17 frulaša. Na Saboru smo videli preko 60 učesnika iz zemlje i regiona. One su plasman za Sabor frulaša ostvarile tako što su na predtakmičenju u Odvraćenici na Goliji početkom jula osvojile prva mesta u svojim kategorijama i plasirale se na Republičko takmičenje – naglašava predsednica Upravnog odbora ,,Kopaoničke frule“ Sanela Kljajić.

Nakon ovog uspeha, članovi ,,Kopaoničke frule“ se pripremaju za Međunarodni festival umetnosti u Bugarskoj koji se održava 20. Avgusta, a takođe, kako najavljuju, za Preobraženje u Brusu pripremaju iznenađenje.

KUD ,,Kopaonička frula“ obuhvata frulašku, pevačku i folklornu sekciju i trenutno broji oko 90 članova.

