Brus dobija 240.000 dinara za pomoć interno raseljenim licima

Postavljeno: 18.11.2025

Opština Brus dobiće 240.000 dinara namenjenih pomoći interno raseljenim licima u vidu ogrevnog drveta. Ugovor o dodeli sredstava potpisan je sa predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije i Ministarstva za javna ulaganja, čime je obezbeđeno da pomoć uskoro stigne do najugroženijih porodica u ovoj opštini

Reč je o ugovoru koji se odnosi na podršku izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji. Na teritoriji ove opštine nema izbeglica, već isključivo interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

Pomoć u vidu ogrevnog drveta dobiće ukupno deset porodica. U toku ove nedelje biće raspisan javni poziv za ponuđače, a komisija će između tri pristigle ponude izabrati najpovoljniju, koja će obezbediti i distribuciju ogreva.

Iz Komesarijata za izbeglice i migracije saopšteno je da su ukupno potpisana 212 ugovora sa predstavnicima 105 gradova i opština širom Srbije. Ovim programom predviđena je pomoć za više od 7.200 porodica izbeglica, za šta je iz republičkog budžeta izdvojeno 130 miliona dinara. Podrška će biti realizovana kroz nabavku 2.550 paketa ogrevnog drveta sa prevozom i 4.663 paketa hrane.

 

Prezentacija privrednih potencijala solunske regije

