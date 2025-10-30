Bronza za Kruševljanina na Balkanskoj olimpijadi iz informatike

Juniorska balkanska olimpijada iz informatike (Junior Balkan Olympiad in Informatics – JBOI) održana je od 24. do 30. oktobra 2025. godine u Larnaki na Kipru. Na olimpijadi je učestvovalo 37 takmičara iz 9 balkanskih zemalja, a srpski tim ostvario je zapažen uspeh osvojivši dve srebrne i jednu bronzanu medalju, kao i jednu pohvalu. Među nagrađenima bio je i Kruševljanin Veljko Vitkovac

Naime, Veljko Vitkovac, učenik OŠ „Jovan Popović“ u Kruševcu (sada učenik Matematičke gimnazije) osvojio je bronzanu medalju.

Pored njega, srebro su osvojili Lazar Nikić, učenik Šabačke gimnazije, i Irina Stanišić, ušenica Prve kragujevačke gimnazije. Mihajlo Janičić, učenik OŠ „Starina Novak” u Beogradu (sada učenik Matematičke gimnazije), dobio je pohvalu.

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva prosvete.

Kako navode iz DMS-a, rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, nastavnica matematike u OŠ „Andra Savčić” u Valjevu i Mihajlo Marković sa Elektrotehničkog i Računarskog fakulteta u Beogradu. Deo tima Srbije bio je i Nemanja Majski sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

– U okviru intenzivnih priprema, naša ekipa učestvovala je i na više međunarodnih takmičenja kao što su InfO(1)Cup, IATI Šumen, Evropska juniorska informatička olimpijada i Stelele Informaticii na kojima su naši učenici ove godine osvojili ukupno jednu zlatnu, pet srebrnih i pet bronzanih medalja – istakli su iz Društva matematičara Srbije.

Deo priprema održan je u periodu od 23. do 27. jula na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Program priprema je obuhvatao probna takmičenja i tematska predavanja iz algoritama.

Foto: Društvo matematičara Srbije

N. L.