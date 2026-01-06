Božićno Slovo ljubve

Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački gospodin David

Draga naša u Hristu deco duhovna, upućujemo vam Božićno blago slovo, slovo ljubve, koje kazuje da je:

Ljubav najstarija i najpotpunija ispovest, a zatim da je

Ljubav jedina prava koja se proteže od nule do u beskonačnost;

da nju ništa ne može da obuhvati i prožme zato što ona sobom sve obuhvata i sve prožima.

Za ljubavlju sve i sva čezne svesno ili nesvesno: i naše celokupno ličnosno, i celokupno saborno biće naše.

Kada ljubavi nema nas mori žeđ, a kada je doživimo i ona prođe, većma nas mori žeđ.

Kada je ljubav prisutna mi opstajemo, a kada nje nema i kada je ne osećamo, mi se od njenog nestanka užasavamo.

Za ljubav treba imati talenta i hrabrosti.

Osmehnuo si se ljubavlju, očekuj stradanje. Prihvatiš li stradanje, prisvojiće te ljubav.

Osmehnuo si se ljubavlju, i ljubav će se tebi osmehnuti.

Postoje ljudi bližnji i od dostojanstva koji «vole» tako kao da ti zabadaju igle pod nokte.

Jedino ljubav lako i rado podnosi uvredu nanesenu joj od drugoga, i još sobom odlučno pokriva njegovu sramotu.

Neljubvenost sve raskopava dok ljubvenost sve poravnava.

Postoje sveti ljudi čije je srce prostrano kao autobus prepun ljudi, kojim bi oni njime neprestano da putuju.

Ko se ponaša kao zakonik i carinik i traži svoje, taj nema talenta za ljubav, pa ni ne može da voli.

Rasuđivanje i umerenost čuvaju ljubav od slepila i kratkotrajnosti.

Ljubav je živi oganj koji spaljuje, pa zato i u njoj treba biti umeren.

Ljubav se, kao uostalom i lepota i dobrota projavljuje u blatu, i zato ona neiskusne sablažnjava i obeshrabruje da se za nju podvizavaju i nju pružaju.

Ljubav ne traži svoje i ona zato ne želi nikakvo drugo pravo sem prava da se daje.

Ljubav kao čista lična energija i čisti lik postoji samo kod ljudi koji su se oslobodili sebenceta i sebičnosti. To je još jedan razlog za borbu za ljubav, a protiv svega što bi nju sprečilo da dejstvuje.

Sva vera i mudrost i sva znanja i moći i sva slava i dobra mogu se iskazati samo rečju – ljubav i voleti.

Ljubav je naš jedini oslobodilac i naša jedina slobodna teritorija.

Ljubav je i jedina naša neoduzimljiva otadžbina.

Neprijatelj ne samo da se može pobediti ljubavlju, nego on i želi da bude pobeđen njome.

Poraz ljubavlju naš protivnik čak smatra svojom najvećom pobedom i čašću.

Ljubav je najveće odlikovanje.

Čovek je ljubveno biće i ličnost, opet zahvaljujući ljubavi.

Ne pitajmo za nekoga ko je on, nego, da li ima ljubavi. Svačijem imenu i imenovanju treba da prethodi, ali i da posleduje ljubav.

Ljubav je jedina realnost i mera i provera svega i svih; stvarnost bez ljubavi je iskrivljena stvarnost.

Ljubav je raj, a mržnja pakao.

Pakao je iskrivljena slika ljubavi i postojanja bez nje.

Čovek koji voli, čini čuda, i sve oko njega postaje čudo: sve strašne reči – poput smrti, zla, greha, đavola, kazne, pakla, gube svoju snagu i ustupaju mesto energiji radosti, tj. ljubavi.

Čovek koji voli i ljubi poseduje moć zračenja jačeg od sunčevog, atomskog, demonskog.

Volim, dakle postojim; ne volim, dakle ne postojim.

Ko nije voleo taj kao da nikada nije ni postojao. Ko ne bude voleo, taj nikada neće ni postojati stvarno.

Najstrašnija bolest, strašnija od svih bolesti zajedno, naziva se neljubvenošću; i opet, najstrašnije ozlede nam nanosi neljubvenost. Ko želi da se izleči stvarno, taj neka se leči energijom ljubavi.

Ko na neljubven i sebičan način traži ljubav, postaje vampir ili vampiroza.

Ako nije rođeno iz ljubavi – uzalud. Neželjeni porod tiranisaće ceo svet, ponajpre pak, svoje bližnje.

Ako činiš grehe i kaješ se, oni će ti i biti oprošteni. Međutim, ne budeš li voleo, makar ti i ne grešio, neće ti biti oprošteno. Dakle, budeš li grešio – nemoj se bojati; ne budeš li voleo – užasavaj se.

Voli istinski pa čini što ti drago; i nemoj se tada bojati jer će te ljubav čuvati od neumesnosti.

Boga najpre i jedino interesuje naša ljubav; a čoveka najpre, ili često interesuje sve drugo pre ljubavi.

Ljubav se meri večnošću.

Ko je voleo taj se i posvetio i osvetio. Jer nema većeg čina od svetiteljske ljubavi, i nema veće osvete do ljubavlju prema neprijatelju; ko dakle hoće da se osveti svome neprijatelju, taj neka ga zavoli.

Ko nije voleo, taj kao da se nije ni rodio.

Ljubav je jedina prečica do Boga Koji je ljubav.

Ljubav je okean, a neljubvenost lavirint. U okeanu ljubavi nemoguće je utopiti se, dok je u lavirintu neljubvenosti nemoguće ne izgubiti se.

Ništa sa ljubavlju je sve, a sve bez ljubavi je ništa.

Voleti treba hteti, a ne morati voleti.

Ko neće da voli taj je poput đavola; a đavo je onaj koji od trenutka svoga pada više nema vremena, ni volje niti snage za ljubav.

Đavo se sasvim i trajno izopačio, a ponajpre njegova nekadašnja ljubav, koja se ujedamput preko gordosti i sujete i njihovim putem preokrenula u mržnju.

Jedini posao dostojan čoveka jeste – voleti – Boga i bližnjeg.

Ko ne voli, ne može da se moli, a ko se ne moli, taj teško da može, i da će moći da voli.

Ljubav traži samo jedno: učešće u ljubavi.

Ljubavlju smo postali, ljubavlju opstajemo i ljubavlju ćemo postojati večno.

Život budućega veka biće večni život u ljubavi.

Naši najveći gresi počinjeni su iz neljubvenosti, i mi smo time već dovoljno kažnjeni i osakaćeni. Ako je ljubav teško preživeti, koliko li je teško tek neljubvenost preživljavati?!

Naša javna ispovest pred Hristom, pred ljudima i pred celokupnom tvari treba da glasi: Gospode, oprosti mi, brate, oprosti mi, svepostojeće, oprosti! – Jer ja ne volim koliko bih mogao i želeo i trebao da volim!

Pobrini se za ljubav da nje ne nestane, a sve drugo će nam sama ona pridodati.

Promašio je svako ko je pre ljubavi poželeo bilo šta drugo kao najveće i najvažnije.

Ličnosti koja voli nije potrebno da bude još nešto drugo; svima drugima pak potrebna je sama ličnost koja sme da voli, i koja će im biti zamena za sve drugo.

Ljubav je istovremeno najosnovnije i najsavršenije znanje.

Stalno prekorevamo, grdimo, osuđujemo i kažnjavamo jedni druge zbog stotinu stvari, ali retko kada zbog jedne i najpretežnije: nedostatka ljubavi.

Znanja bez ljubavi postaju veštine postepenog unesrećivanja ljudi i naroda.

Velik si kada voliš, makar ti bio najružniji, pa i povremeno zločestiv.

Zavoleo si: pozlatio si.

Svi posedujemo talenat ljubavi, ali ga svi ne umnožavamo. Zato toliki broj minskih polja razasutih oko nas i unutar naših života.

Ipak, sve što bi trebalo znati, želeti i učiniti jeste ljubav, i dela ljubavi.

Zato, volimo, pa se nećemo ni bojati ni ubijati, ni bolovati ni umirati.

Ako mi ne budemo voleli iskreno kao deca, nećemo ući u Carstvo Nebesko, jer takvih je – dece – Carstvo Nebesko.

Želja za postankom bogolikim blagodatnim Hristom nije ostvariva bez prethodne ljubavi prema Bogu i bližnjem.

Mir Božji – Hristos se rodi!

Leta Gospodnjeg 2025-og

u Kruševcu

+ AiM kruševački David (Perović)