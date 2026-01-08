Božićni privredni doručak

U organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac, drugog dana Božića održan je 12. privredni doručak, koji se organizuje od 2014. godine. Na početku poslovne godine dodeljene su nagrade i priznanja kompanijama i privrednicima koji su svojim poslovnim uspehom obeležili godinu za nama.

Skup je otpočeo svečanom prazničnom pesmom Božićni tropar u izvođenju crkvenog hora Sveti knez Lazar pod dirigentskom palicom Ružice Veškovac.

U ime domaćina prisutnima se obratila direktorka Privredne komore Rasinskog upravnog okruga Maja Marković.

-Iza nas je još jedna godina puna izazova na globalnom nivou, ali i godina u kojoj je privreda Rasinskog okruga održala stabilnost, otpornost i snažan preduzetnički duh. U složenim geopolitičkim i ekonomskim okolnostima naše kompanije su uspele ne samo da očuvaju poslovanje, već i da ostvare i učvrste temelje za dalji razvoj o čemu svedoče i rezultati. Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za prvih deset meseci 2025. godine veća je za 7,8 odsto, a industrijska proizvodnja zabeležila je rast od 17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Danas na teritoriji okruga posluje više od 13.000 privrednih subjekata, a smanjenje nezaposlenosti potvrđuje da zajednički gradimo stabilno i podsticajno poslovno i životno okruženje. Poslovni ambijent Rasinskog okruga zadržao je kontinuitet i na polju investicija. Zahvaljujući dobroj saradnji lokalnih i državnih institucija, značajnim infrastrukturnim projektima poput Moravskog koridora i povezivanja sa Koridorom 10, kao i merama podrške Vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava naš okrug je atraktivna destinacija za domaće i strane investitore. Tokom prethodne godine realizovana su značajna ulaganja u modernizaciju proizvodnih procesa i proširenje kapaciteta, što svedoči o poverenju privrednika u budućnost ovog kraja. Tokom 2025. godine značajnu pažnju posvetili smo jačanju međunarodne saradnje i povezivanju naših privrednika sa partnerima iz inostranstva. Potpisan je Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Larise, a započeta je i saradnja sa Privrednom komorom malih i srednjih preduzeća Soluna, čime su otvorene nove mogućnosti za nastup naših kompanija na grčkom tržištu. Posebno je značajno što su predstavnici ambasade Narodne Republike Kine dva puta posetili Rasinski okrug, što jasno govori o rastućem interesovanju za potencijale našeg okruga. Prošle godine, po prvi put van Beograda, u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održani su i direktni sastanci predstavnike ambasade Kine i kineske privredne komore sa privrednicima Rasinskog okruga na čemu možemo zahvaliti našem Kruševljaninu, ministru Bratislavu Gašiću koji neprestano ulaže energiju u razvoj našeg grada i okruga. Nastavili smo saradnju sa našim dugogodišnjim partnerima, kineskom centralno – evropskom logističkom zonom u Budimpešti i ambasadom Turske. Tokom 2025. godine ugostili smo ambasadora Slovačke sa kojim su dogovoreni konkretni koraci za unapređenje privredne saradnje u narednom periodu. Sva ova partnerstva koja smo započeli, kao i ona koja sa pažnjom negujemo već dugi niz godina pozitivno će uticati na konkurentnost privrednika našeg okruga kroz pristup novim tržištima, savremenim tehnologijama i inovativnim poslovnim praksama, što će imati uticaj na rast izvoza, unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga, kao i jačanje ukupne ekonomske stabilnosti i održivog razvoja privrede Rasinskog okruga. Pored odličnih rezultata u oblasti jačanja međunarodne saradnje, Regionalna privredna komora Kruševac je u 2025. godini osnovala i Savez za upravljanje industrijskim otpadom i cirkularnu ekonomiju prepoznajući ovu oblast kao jednu od ključnih za održivi i dugoročni razvoj privrede.

Direktorka Marković je navela da je cilj da zadržimo konkurentsku poziciju naše privrede na tržištu Evropske unije i da radimo na podizanju kapaciteta kroz primenu savremenih rešenja i razmenu iskustava. Prioriteti Privredne komore Srbije za 2026. godinu bićemo usmereni na postizanju jasnih i merljivih rezultata za privredu kroz snažno zastupanje interesa privrede i dalji razvoj kvalitetnih privrednih usluga. Na raspolaganju privrednicima je i Centar za privredne inicijative i brze odgovore. Ovo operativno telo ima zadatak da rešava administrativne prepreke, ubrza realizaciju investicionih projekata jačajući ekonomsku stabilnost zemlje i obezbedi efikasan i kontinuiran dijalog sa Vladom i nadležnim institucijama. Nastaviće se bliska saradnja Privredne komore Srbije na čelu sa predsednikom Markom Čadežom i predstavnicima Vlade Republike Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić lično je prisustvovao nekim od sastanaka sa privrednicima Srbije, što govori u prilog činjenici da je naša država posvećena radu na konkretnim rezultatima, kao što su: snažnija privreda, bolja ulaganja i bolji standard. Poseban fokus biće stavljen na testiranje novih digitalnih usluga koje su zasnovane na realnim potrebama kompanije. Pokrenuta je centralna digitalna platforma koja objedinjuje ključne informacije za poslovanje od osnivanja firmi, do izvoza i investicija. Centralni katalog izvoznika razvijen je kao savremeni alat za promociju srpskih kompanija na domaćem i inostranim tržištima. U narednoj godini privrednike očekuju novi digitalni alati koji će poboljšati vidljivost kompanija, njihovo povezivanje i poslovanje. Istovremeno, akcenat stavljamo na ulaganje u mlade i razvoj kadrova. Uz dualno obrazovanje i blisku saradnju privrede i obrazovnog sistema stvaraju se uslovi da mladi steknu praktična znanja, brže se zaposle i postanu nosioci razvoja kompanija i lokalne zajednice.

-Kroz prezentaciju programa podrške za početnike u poslovanju i mlade trudimo se da mladim preduzetnicima olakšamo pristup finansijama, poboljšamo početni položaj na tržištu i podstaknemo održivo poslovanje- istakla je Marković.

Po tradiciji, svakom Božićnom privrednom doručku prisustvuju i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Eparhije kruševačke. Njegovo Preosveštenstvo, Arhiepiskop i Mitropolit kruševački David Perović, obratio se skupu duhovnom besedom, a privrednici su ga darivali prigodim poklonom.

Priznanjima – Poveljama i zlatnicima, nagrađeni su najuspešniji privrednici i kompanije.

Godišnja jubilarna nagrada Privredne komore Srbije uručena je televiziji Plus Kruševac koja je obeležila 30 godina postojanja. Nagrada je uručena direktoru televizije Plus Vladanu Gašiću.

Nagrada za doprinos razvoju turizma pripala je Vinskoj kući Minić iz Tržca kod Aleksandrovca. Nagradu je primio vlasnik ove vinske kuće Momčilo Minić.

Nagrada za doprinos razvoju preduzetništva dodeljena je kompaniji Moć planine iz bruskog sela Graševci. Priznanje je primila Sonja Živanović.

Nagradu za doprinos razvoju lokalne zajednice zaslužila je kompanija Gumotehna iz Pojata (opština Ćićevac). Nagradu je u ime kompanije primila vlasnica Nadica Savić.

Nagrada za unapređenje kvaliteta proizvoda pripala je kompaniji Metalac iz sela Novaci (opština Aleksandrovac). Nagrada je uručena vlasniku kompanije Đorđu Ivanoviću.

Nagrada za uspešno izvozno preduzeće dodeljeno je kompaniji Ellis Enterprise – Valvoline, fabrika u Kruševcu. Nagradu je primila direktorka Aleksandra Antić.

Nagrada za menadžera godine dodeljena je vlasniku i direktoru kompanije Glidžić iz Starog Trstenika, Žarku Glidžiću.

U ime nagrađenih prisutnima se obratio Žarko Glidžić.

-Uz mnogo rada i požrtvovanja sa verom u zajednički cilj i veru u podršku porodice i okoline firma je rasla i razvijala se. Ponosan sam na to što smo ć svih ovih godina poslovali uredno, korektno i bez zastoja. Uvek smo nastoji da sačuvamo dobar odnos prema zaposlenima i kupcima jer verujemo da se dugoročni uspeh gradi na poverenju i međusobnom poštovanju- rekao je Glidžić i zahvalio Regionalnoj privrednoj komori na dodeljenom priznanju.

Događaju su prisustvovali čelnici Grada Kruševca, Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački G. dr David, predsednici i predstavnici lokalnih samouprava i Rasinskog upravnog okruga, funkcioneri državnih organa, direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova.

Ognjen Milićević