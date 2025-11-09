Boris Režak i Marko Milošević u četvrtak u Bioskopu

Postavljeno: 09.11.2025

Popularni pevač Boris Režak i umetnik Marko Milošević gostovaće u četvrtak u Kruševcu, gde će u bioskopskoj sali s početkom u 20 sati, održati veče poezije

Publiku očekuje spoj muzike i stihova, uz interpretacije poznatih pesama i poezije, kao i emotivno veče ispunjeno umetničkom energijom i neposrednim kontaktom sa izvođačima.

Ovaj duo je već nastupio u Kruševcu u aprilu ove godine, a zbog velikog interesovanja publike vraćaju se ponovo na scenu pred sugrađanima.

