Boris Režak i Marko Milošević u četvrtak u Bioskopu

Popularni pevač Boris Režak i umetnik Marko Milošević gostovaće u četvrtak u Kruševcu, gde će u bioskopskoj sali s početkom u 20 sati, održati veče poezije

Publiku očekuje spoj muzike i stihova, uz interpretacije poznatih pesama i poezije, kao i emotivno veče ispunjeno umetničkom energijom i neposrednim kontaktom sa izvođačima.

Ovaj duo je već nastupio u Kruševcu u aprilu ove godine, a zbog velikog interesovanja publike vraćaju se ponovo na scenu pred sugrađanima.