Bojan Jovanović – ovogodišnji dobitnik Bagdalinog prstena

Književni klub Bagdala tradicionalno je dodelio nagradu Bagdalin prsten despot Stefan Lazarević po 36. put

Ovogodišnji dobitnik Bagdalinog prstena je književnik, esejista i antropolog Bojan Jovanović, a dobitnik nagrade Branislav L. Lazarević je književnik Milijan Despotović. Dodela priznanja biće upriličena u sredu u 19 časova u amfiteatru crkve Lazarice.

Žiri u sastavu: Ljubiša Bata Đidić (predsednik), Milan Vučićević (član), Veroljub Vukašinović (član) doneo je odluku da je ovogodišnji dobitnik Bagdalinog prstena Bojan Jovanović.

Odluku žirija saopštio je književnik Ljubiša Bata Đidić.

– Ovogodišnji dobitnik nagrade Prsten despota Stefana Lazarevića je pesnik, esejista i posebno značajno ime u antropološkoj kulturi Srbije, autor dvadesetak zbirki pesama Bojan Jovanović. Svoje prve pesme Bojan Jovanović objavio je upravo u časopisu Bagdala. Od brojnih stručnih i naučnih radova Bojan Jovanović ima preko 20 naučnih monografija uz preko četrdesetak alternativnih filmova. Taj veoma bogat opus stručnih i naučnih radova sadrži antropološka dela: „Srpska knjiga mrtvih“, „Magija srpskih obreda“, „Tajna lapota“, „Duh paganskog nasleđa u srpskoj tradicionalnoj kulturi“, „Karakter kao sudbina“, „Mitske aure smrti“, „Srpsko kulturno blago“… Bojan Jovanović je izuzetno naučno ime. Radi u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Njega karakteriše širok tematski raspon, znanje iz interdisciplinarnog istraživanja u kome se ukršta antropologija, psihologija, sociologija, istorija i književnost. Takvog Bojana Jovanovića Bagdala je prepoznala i ovenčala ga despotovim prstenom- rekao je o laureatu Đidić.

Glavna urednica časopisa „Bagdala za decu“ Dajana Cvetković Lazić oglasila je odluku da je ovogodišnji dobitnik nagrade Branislav L. Lazarević književnik Milijan Despotović.

– Milijan radi i živi u Požegi. Književnik koji piše priče za decu i odrasle, misaone aforizme za decu i odrasle… Milijan Despotović je vredan saradnik Bagdale za decu i odrasle. Njegovo ime je itekako prisutno i nosi u svom biću nerv istraživački koji se odnose na Srbiju i istoriju. On je i utemeljivač nekih nagrada kao što je „Hadži Dragan“, „Momčilo Tešić“… Vredan je saradnik Bagdale i mi smo ga kao takvog prepoznali i ove godine mu dodelili nagradu- kazao je Đidić.

Književni klub Bagdala već dugi niz godina u saradnji sa Ministarstvom kulture organizuje tradicionalnu manifestaciju Bagdalin prsten. Dodela nagrada biće upriličena u sredu, 10. decembar u amfiteatru crkve Lazarice sa početkom u 19 časova. Biće organizovan i bogat kulturno – umetnički program. O delu Bojana Jovanovića govoriće prof. dr Marija Jeftimijević Mihajlović, a u programu učestvuje i hor Biser.

Dosadašnji dobitnici Bagdalinog prstena su, da pomenemo samo neke: Desanka Maksimović, Dejan Medaković, Dobrica Ćosić, Antonije Isaković, patrijarh Pavle, Ivo Andrić, Vladimir Pištalo…

Do kraja godine biće objavljen još jedan broj književnog časopisa „Bagdala za decu“.

Ognjen Milićević