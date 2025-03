Bogata muzička ponuda u „Gnezdu“ tokom marta i aprila

Alternativni kulturni centar „Gnezdo“ za naredni period priprema raznovrstan muzički program ljubiteljima nezavisne scene. Publiku očekuju nastupi bendova iz Srbije, Grčke, Italije, Irana i Makedonije, uz spoj različitih muzičkih žanrova – od roka i progresivnog metala do akustičnog folka i modernog alternativnog zvuka

Serija koncerata počinje 30. marta nastupom grčkog sastava Minorface, poznatog po spoju teškog roka i južnjačkog groove zvuka, a već 4. aprila publici će se predstaviti Beograđani Phony job i Logička greška. Phony Job je autorski projekat Petra Bogojevića, nastao 2023. godine, a njihov zvuk spaja uticaje 60-ih godina sa modernim bendovima poput Allah Las i The Dandy Warhols. Logička Greška je bend koji neguje pravac koji sami nazivaju „Nju Nju Wave“, kombinujući introspektivne, ljubavne i društveno angažovane teme sa raznolikim muzičkim stilovima.

Narednog dana nastupiće grčki Calyces uz moćan spoj progresivnog roka i metala predvođen Manthosom Stergiouom iz sastava Tardive Dyskinesia. Njihova muzika donosi snažne rifove i atmosferične kompozicije. . Sledi 10. aprila veče mistične atmosfere uz iransko-nemački folk sastav Paganland koji kombinuje srednjovekovne instrumente i ritualne melodije, uz podršku kruševačkog benda Arson.

Italijanski umetnik Davide Laugelli dolazi 12., a 20. aprila sastavTBA iz Subotice. Makedonski Mamut nastupiće narednog dana.

Seriju koncerata za ovaj period zatvara About to attack iz Majdanpeka 26. aprila. Ovaj bend ne samo da priprema svoj prvi EP, već na koncertima izvodi obrade numera bendova kao što su System of a Down, Korn, Limp Bizkit i Sepultura. Događaj će otvoriti domaći Gnezdo FM Džem bend.

Ulaznice za koncerte su 300 dinara, a prihod je namenjen pokrivanju putnih troškova bendova.