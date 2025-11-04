Blagoslov kruševačkog vladike Davida za izgradnju hrama u Golubovcu

U nedelju, 2. novembra, Mitropolit kruševački David je prvi put posetio selo Golubovac u opštini Paraćin gde je sa meštanima podigao krst – pritom dajući blagoslov za izgradnju hrama posvećenog Rođenju Presvete Bogorodice

Golubovac je najmanje selo na teritoriji opštine Paraćin sa svega 40 domaćinstava. Godinama su bez prodavnice, škole… Međutim, pre nekoliko godina, posle skoro tri decenije, meštani su ponovo vratili litiju kroz selo i o sopstvenom trošku izgradili letnjikovac kod zapisa.

– Ovih dana, započeta je nova stranica u istoriji Golubovca. Podignut je krst, položen temelj vere i zajedništva. Borba se nastavlja! Zato, pozivamo sve dobre ljude, prijatelje i one koji veruju u čuda zajedništva, da pomognu u izgradnji hrama u Golubovcu i budu deo priče o selu koje nije odustalo – poručili su meštani ovog sela.

Foto: rtk.rs