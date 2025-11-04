Blagoslov kruševačkog vladike Davida za izgradnju hrama u Golubovcu

Postavljeno: 04.11.2025

U nedelju, 2. novembra, Mitropolit kruševački David je prvi put posetio selo Golubovac u opštini Paraćin gde je sa meštanima podigao krst – pritom dajući blagoslov za izgradnju hrama posvećenog Rođenju Presvete Bogorodice

Golubovac je najmanje selo na teritoriji opštine Paraćin sa svega 40 domaćinstava. Godinama su bez prodavnice, škole… Međutim, pre nekoliko godina, posle skoro tri decenije, meštani su ponovo vratili litiju kroz selo i o sopstvenom trošku izgradili letnjikovac kod zapisa.

Ovih dana, započeta je nova stranica u istoriji Golubovca. Podignut je krst, položen temelj vere i zajedništva. Borba se nastavlja! Zato, pozivamo sve dobre ljude, prijatelje i one koji veruju u čuda zajedništva, da pomognu u izgradnji hrama u Golubovcu i budu deo priče o selu koje nije odustalo – poručili su meštani ovog sela.

Foto: rtk.rs

Medicina rada od juče ponovo u dispanzeru „14. oktobar“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
4. novembar 2025., 16:24
 

Prognoza -
11°C
Apparent: 10°C
Pritisak: 1026 mb
Vlažnost: 76%
Vetar: 1.1 m/s N
UV-Index: 0.15
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top