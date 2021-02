Juče je u Kovid ambulanti među sugrađanima koji su došli na pregled bilo stotinak onih koji su na prvom pregledu, što je blago povećanje u odnosu na prethodni period. To kazala direktorka Doma zdravlja dr Marina Kostić koja je apelovala na sugrađane da se pridržavaju mera:

– Nadam se da ćemo u narednom periodu biti bolji u pridržavanju mera. Mislim da smo se opustili. Kada primimo vakcinu to ne znači da smo se odmah zaštitili, treba da primimo i revakcinu i da prodje sedam do deset dana kako bismo stekli imunitet. U Kruševcu jeste dosta ljudi vakcinisano, ali moramo da se pridržavamo mera, a to su nošenje maski, distanca, izbegavanje kontakata, dezinfekcija ruku. To će nam, uz vakcinaciju, pomoći da se zaštitimo od korone.

Inače, u Kovid ambulanti je tokom prošle nedelje obavljano od 220 do 300 pregleda dnevno. Među tim pregledima je bilo 30 do 40 odsto prvih pregleda. Na koronu je, prema podacima iz te ambulante, dnevno bilo pozitivno 30 do 40 pacijenata, na osnovu brzog antigenskog ili PCR testa.

Kovid ambulanta je od danas promenila radno vreme i umesto u devet otvara se u sedam sati, svakog radnog dana i vikendom, a zatvara se u pet. U njoj radi desetoro lekara i 16 medicinskih sestara.

J.B.

Blagi rast broja pregleda u Kovid ambulanti, nadležni apeluju da se poštuju mere

Juče je u Kovid ambulanti među sugrađanima koji su došli na pregled bilo stotinak onih koji su na prvom pregledu, što je blago povećanje u odnosu na prethodni period. To kazala direktorka Doma zdravlja dr Marina Kostić koja je apelovala na sugrađane da se pridržavaju mera: - Nadam se da ćemo u narednom periodu biti bolji u pridržavanju mera. Mislim da smo se opustili. Kada primimo vakcinu to ne znači da smo se odmah zaštitili, treba da primimo i revakcinu i da prodje sedam do deset dana kako bismo stekli imunitet. U Kruševcu jeste dosta ljudi vakcinisano, ali moramo da…