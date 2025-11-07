Biznis inkubator predstavio rezultate i najavio nove razvojne projekte

Kruševački Biznis inkubator već više od deset godina predstavlja važnu podršku razvoju preduzetništva i inovacija u lokalnoj zajednici. Na predstavljanju aktivnosti, direktorka Jelena Dobrodolac iznela je pregled dosadašnjih rezultata i istakla da je kroz programe inkubatora prošlo više od 150 preduzetnika i startap timova, koji su uz stručnu mentorsku, edukativnu i infrastrukturnu podršku pokrenuli ili unapredili svoje poslovanje

– Posebno smo ponosni na činjenicu da je veliki broj naših korisnika danas stabilan deo lokalne privrede. To znači da naše aktivnosti imaju dugoročni uticaj na ekonomski razvoj grada. Naš cilj je da kvalitetne ideje ne ostanu samo na nivou zamisli, već da dobiju šansu da postanu održivi biznisi koji zapošljavaju i doprinose razvoju zajednice – navela je Dobrodolac.

U prethodnom periodu inkubator je realizovao više projekata koji povezuju inovacije sa praksom, među kojima se izdvaja saradnja sa Fondom za inovacionu delatnost na programu GovTech. Kroz ovaj projekat mapirane su potrebe javnih preduzeća za inovativnim rešenjima, a kao konkretan rezultat, Poslovni centar Kruševac je dobio projekat kojim će se unaprediti sistem parkiranja u gradu.

U nastavku razvoja lokalnog inovacionog ekosistema, Biznis inkubator fokus stavlja na pokretanje Rasinskog inovacionog akceleratora, programa namenjenog inovativnim timovima u ranoj fazi razvoja, kao i na uspostavljanje Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka – savremenog poslovnog prostora koji će objediniti istraživanje, razvoj i tehnološko preduzetništvo.

– Regionalni industrijsko-tehnološki park biće prostor gde se susreću nauka, privreda i tehnologija. Biće opremljen radnim prostorima za startape, tehnološke kompanije, centre za istraživanje i razvoj, konferencijskim salama i zonama za saradnju i razmenu ideja – dodala je Dobrodolac.

Kako ističe, cilj Biznis inkubatora je da Kruševac postane prepoznat kao grad inovacija i novih tehnologija:

– Nastavljamo da budemo veza između obrazovanja, inovacija i privrede, stvarajući okruženje u kojem je moguće rasti, sarađivati i uspevati – za kraj je napomenula.