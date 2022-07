Bivši gimnazijalci razočarani: Prozivka u kafiću umesto u školskoj klupi

Devedesetak nekadašnjih učenika Gimnazije, prozivku povodom 45 godina mature, nisu mogli obave u svojoj školi. Tim činom su, kako kažu, poniženi i povređeni. Direktorka Gimazije Biljana Dačić pak navodi da su propisi takvi, da škola subotom ne radi nakon završetka nastavne godine, a da u vreme prijemnih ispita nisu moguće posete, jer bi se time ugrozila regularnost samih ispita.

– Došli smo iz raznih krajeva Srbije kako bi se ponovo okupili i prisetili se školskih dana. Umesto da nas u to ime, kao bivše učenike a danas uspešne ljude, direktorka dočeka, ona nam je zatvorila vrata. Ovo je sramota za Kruševac i za školu koja postoji 150 godina i oduvek je negovala tradiciju da bivše učenike dočekuje s poštovanjem – kometarišu bivši kruševački gimnazijalci koji su se 25. juna okupili kako bi proslavili godišnjicu mature.

Iako ih ovakav odnos direktorke nije sprečio da prozivku ipak obave ali u ugostiteljskom objektu, te da zajedno provedu jedan lep dan, ipak je, kako kažu, ostao gorak ukus u ustima.

– Uvek smo s ponosom isticali da smo bili đaci ove škole. Još ponosniji smo bili što smo ranije dočekivani sa uvažavanjem od strane rukovodstva ove obrazovne ustanove. Trenutak dok smo stajali ispred zaključanih vrata i kao jedinu „školsku“ uspomenu na taj dan poneli zajedničku fotografiju ispred zatvorenog glavnog ulaza, pamtićemo kao veliko razočarenje i poniženje – navode oni koji su u svoj rodni grad doputuju samo zbog godišnjice mature.

Kažu i to da su direktorki, koja se pravdala time da u škola subotom ne radi za vreme raspusta, ponudili da sami angažuju domara ili da plate tu uslugu.

– Uopšte nije bila zainteresovana da se nađe neko rešenje, a o tome da nas ona kao direktorka dočeka, verovatno nije ni razmišljala – razočarano konstatuju nekadašnji gimnazijalci.

Da u ovoj obrazovnoj ustanovi postoje pravila koja se moraju poštovati, te da način poslovanja da neko sa strane angažuje osobu koja bi otvorila školu, nije predviđen niti moguć, rekla je za portal KruševacGrad Biljana Dačić, direktorka Gimnazije.

– Praksa da se u škola ne radi subotom za vreme raspusta kao i da se ne može ulaziti za vreme prijemnih ispita, uvedena je još pre nekih 20 godina, kada su počeli da se realizuju prijemni ispiti za specijalizovana odeljenja. Gimnazija je, prema svom programu, u obavezi da organizuje mature nakon završene četvrte godine aktuelnih učenika škole, ali ne i godišnjice mature. Učenik je u obavezi prema školi dok mu se ne uruči diploma a nakon toga to su samo uspomene i povremena generacijska susretanja, u skladu sa pravilima škole. Pomenuti bivši maturanti tražili su nam i spiskove učenika sa kojima se mi ne dužimo već decenijama i Gimnazija nije organizator tih matura – navodi Dačićka.

Kaže i to da je „organizator koji se predstavio kao Riči dolazio u školu pre dva i po meseca, te da mu je tada jasno predočeno u kome vremenskom periodu bivši đaci ove škole mogu da uđu i obave prozivku“.

– Nikada nije problem da se prozivka obavi u školi, mnoge generacije do sada su to činile i čine dok traje školska godina, pa i subotom pošto i tada dežura pomoćno osoblje, zbog dopunske i dodatne nastave, takmičenja i prijemnih ispita, ali oni to nisu ispoštovali. Žao mi je što im je za njih tako bitan događaj protekao tako kao je protekao, ali je njihov organizator od strane sekretara naše škole o svemu obavešten još pre dva i po meseca – kaže direktorka.

Dačićka na kraju kaže da je tog 25. juna, kada su bivši gimnazijalci proslavljali 45 godina mature, imala privatne obaveze.

– Da nisam imala svoje privatne obaveze rado bih im posvetila jedno subotnje pre podne, van svog radnog vremena i svojih radnih obaveza. Ostaje još moje pitanje njima da li oni koriste svoja radna mesta van svog radnog dana za aktivnosti koje ne spadaju u opis njihovog posla – kaže na kraju direktorka Gimnazije.

Organizator mature, Aleksandar Petrović Riči, potvrdio je za portal KruševacGrad da jeste razgovarao sa sekretarom škole, da mu jeste tada rečeno da se školska godina završava 24. juna ali da, kako je istakao, ipak smatra da ovakav stav škole prema nekadašnjim učenicima nije za pohvalu.

– Mnogo godina radim ovaj posao i ovo se nikada nije desilo. Ne može niko da me ubedi da nije bilo načina da se pronađe neko rešenje, da se ti ljudi ispoštuju. Uostalom, nemoguće da dan nakon završetka školske godine, staju sve aktivnosti u školi. Pravdali su se i time da nema nikoga ko bi im tog dana otvorio vrata i počistio učionicu nakon prozivke. Nudili smo da platimo tu uslugu ili da sami angažujemo nekoga, ali ništa od toga nisu pristali. Utisak je da jednostavno nije bilo volje da se nešto uradi, što je sramota, jer je reč o generaciji sa velikim brojem izuzetno uspešnih ljudi – kazao je Petrović.

Da treba napraviti izuzetak kada su u pitanju ovakva okupljanja, mišljenja su i bivši učenici ove škole koji svoje godišnjice mature ipak pamte drugačije.

– Kada mi je bilo dvadeset godina mature, nas je dočekao direktor. Razredni starešina nije došao, bio je opravdano sprečen, pa smo sami obavili prozivku, u svojoj učionici. Ovakav odnos prema onima koji su se ovde školovali i među kojima ima dosta onih koji su kasnije postigli zavidne uspehe, za mene je nepoštovanje duha i tradicije ove škole – kaže bivši Gimnazijalac.

Da ovo nisu jedini bivši Gimnazijalci koji su naišli na razočarenje na vratima škole, svedoče i brojne objave na društvenim mrežama. Doduše, većina njih je mogla da uđe u školu i obavi prozivku ali ih je, kako navode, sem spremačice koja im je otvorila vrata, niko drugi nije dočekao.

D.P.