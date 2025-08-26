Bivolje i Lazarica danas bez vode
Postavljeno: 26.08.2025
Novi kvar na vodovodnoj mreži prouzrokovao je da danas, do 15 časova, bez vode bude Ulica cara Lazara od Strahinjićeve do Kralja Milutina i okolne, zatim ulice Sime Markovića i Temnićka u Bivolju, Vojvode Mišića i prateće ulice u Pakašnici. Do 15h vode neće biti u Šancu.
Koznička ulica u Kruševcu će i danas do 15 sati biti bez vode zbog rekonstrukcije vodovodne mreže.
Mala Vrbnica, deo Trebotina i deo Mrmoša biće bez struje do 12 časova.
