„Bistričko kolo“ spojilo umetnost, poeziju i tradiciju u Dvoranu

U dvorani Doma kulture u selu Dvorane proteklog vikenda održano je „Bistričko kolo“, manifestacija koja već decenijama čuva kulturni kontinuitet ovog podjastrebačkog kraja. Kao jedna od najstarijih kulturnih manifestacija kruševačkog područja, „Bistričko kolo“ je nekada organizovao Dom kulture „Živka Mićić“, kada su i postavljeni njeni osnovni programski okviri, likovna kolonija i književni susreti

Ovogodišnji program počeo je u porti hrama Svetog proroka Ilije u Dvoranu, likovnom kolonijom članova Likovnog kluba „Dimitrije Simić“ i udruženja „Rasinius“. Učesnici su bili Đorđe Joković, Snežana Jakovljević, Jovanka Lalić, Zlata Jakovljević, Bratislav Dimitrijević i Ružica Kojičić, održali su javni čas slikanja, a njihovi radovi prikazani su na popodnevnoj izložbi.

Nakon toga, u Crkvenom domu Svetog proroka Ilije, održano je književno veče Književnog društva prosvetnih radnika iz Kruševca, na kojem su učestvovali Ljubica Nenezić, Milica Miletić, Milovan Lekić, Olga Petković i domaćin Radmila Miljković.

Manifestacija je završena zajedničkim koncertom kulturno-umetničkih društava „Ćukovac“ iz Velikog Šiljegovca, „Bistrica“ iz Dvorana i Folklornog ansambla „Lazarica“ iz Kruševca, održanim u Domu kulture u Dvoranu.

„Bistričko kolo“ se tradicionalno održava u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Mesne zajednice Dvorane.