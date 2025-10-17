„Bistričko kolo“ ovog vikenda u Dvoranu

Postavljeno: 17.10.2025

Tradicionalna manifestacija „Bistričko kolo“ biće održana ovog vikenda u Dvoranu, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac. Tokom dva dana programa, u subotu i u nedelju, posetioci će moći da uživaju u likovnim, književnim i folklornim sadržajima

U subotu u porti hrama Svetog proroka Ilije od 9 sati počinje kolonija Likovnog kluba „Dimitrije Simić“ i Udruženja „Rasinius“. U 11 časova biće održan javni čas slikanja, a u 15 izložba radova nastalih tokom kolonije. Književno veče Književnog društva prosvetnih radnika Kruševac planirano je za 16 časova.

Dan kasnije, u nedelju, manifestacija se seli u Dom kulture u Dvoranu, gde će od 19 sati biti održan zajednički koncert kulturno-umetničkih društava „9. avgust“ iz Lučine, „FA Lazarica“ iz Kruševca i domaćina KUD „Bistrica“.

Ovogodišnje „Bistričko kolo“ biće zatvoreno upravo ovim koncertom, koji će objediniti umetnost, tradiciju i zajedništvo.

J.S.

