Birčaninova bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sledeće lokacije u Kruševcu i okolini: Kruševac – Birčaninova ulica, sela Veliki Kupci – put za Sebečevac, prva ulica desno i Nabrđe.

Takođe, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do privremenih isključenja struje na sledećim lokacijama: 10:00h – Deo naseljenog mesta Dedina (ulica Mihajla Živića), do 11:30h – deo naseljenog mesta Parunovac (ulica Miloša Obilića), do 12:30h – deo naseljenog mesta Parunovac (ulica Mihajla Živića), do 14:00h – naseljeno mesto Krvavica

Istog dana, Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa regularnom proizvodnjom i distribucijom toplotne energije. Temperatura kotlova će biti prilagođena spoljašnjim vremenskim uslovima kako bi se obezbedilo optimalno grejanje korisnika.