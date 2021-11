Bira se izvođač, a meštani očekuju da popravka pruge Stalać-Đunis, donese boljitak

Nedavno je objavljeno da će do kraja godine biti izabran izvođač radova za rekonstrukciju pruge od Stalaća do Đunisa. Reč je o jedinoj jednokolosečnoj trasi na pravcu Beograd-Niš, te je najavljena izgradnja dvokolosečne, dužine 17 kilometara te tunela od 3,2 kilometra, nakon čega će, kako se navodi, biti omogućena brzina i do 160 kilometara na sata.

Predsednica Opštine Ćićevac, Mirjana Krkić, u izgradnji pruge vidi veliku razvojnu šansu za ovo mesto. Ona je u izjavi za medije naglasila da očekuje brži transport roba, usluga i ljudi, te nove investicije. Takođe, ovim projektom, nada se, biće pokrenut industrijski kolosek u ovoj opštini.

Velika očekivanja od izgradnje dvokolosečne pruge imaju i stanovnici sela Đunis. Predsednik Saveta MZ Đunis Miloš Kostič, predstojeće radove ocenjuje kao korisne:

-To će značiti mnogo bolju vezu, pre svega sa Beogradom. Tih 200 kilometara prelaziće se za nešto više od sat vremena. Da ne govorimo o tome koliko je takav transport jeftiniji i koliko manje zagađuje okolinu za razliku od automobila..

Nada se da će projekat doneti i zaposlenje za meštane Đunisa i okoline.

-Važno je napomenuti da ćemo, što se tiče saobraćaja, biti konkurentniji. Naročito što se tiče brzine transporta i kvaliteta usluge. Đunis je nekada važio za važniju stanicu, te se nadam da će ponovo biti tako – objašnjava Kostić.

Stanovnici Đunisa ovaj projekat isčekuju sa nadom da će njime biti regulisana i Južna Morava, koja godinama plavi to selo te da će se raditi i nasipi, bedemi i obalo utvrde. Na taj način, pruga bi donela duplu dobrobit stanovnicima ovog mesta.

