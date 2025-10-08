Bioskop: „Tafiti: Pustinjska avantura” i „Sedef magla”

Kruševački bioskop i ove nedelje donosi raznolik filmski program koji će zadovoljiti i najmlađe i ljubitelje napetih priča. Od sutra do 15. oktobra na velikom platnu prikazuju se dva filma, animirana avantura „Tafiti: Pustinjska avantura” i domaći triler „Sedef magla”, kao i prošle nedelje

U filmu „Tafiti: Pustinjska avantura” mladi merkat kreće na putovanje puno izazova i prijateljstva. Kada njegovog dedu ujede zmija, Tafiti mora da pronađe retki cvet koji jedini može da ga spase, a društvo mu pravi neobični prijatelj Bristles, svinja iz grmlja. Film traje 90 minuta i prikazuje se svakog dana od 18 časova.

Za one koji vole misteriju i dramu, „Sedef magla” ponovo donosi priču zasnovanu na istinitim događajima iz srpske istorije. Film prati slučaj pokušaja atentata na kralja Milana Obrenovića i nerazjašnjenu smrt Jelene Ilke Marković, kao i nova ubistva koja decenijama kasnije otkrivaju skrivene istine. Projekcije su zakazane svakog dana od 20 časova, a film traje 140 minuta.

Cena karte je 300 dinara.

Informacije i rezervacije moguće su na brojeve telefona:

037/429-247 (od 9 do 15 časova) i 037/421-208 (od 17 do 20 časova)