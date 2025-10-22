Bioskop: „Snovi jednog robota“ od sutra u „Kruševcu“

U bioskopu „Kruševac“ od sutra do srede, 5. novembra na repertoaru će biti samo jedan animirani film pod nazivom „Snovi jednog robota“, porodična avantura koja osvaja toplinom i emocijom. Projekcije su zakazane svakog dana u terminima od 18 i 20 časova

Film donosi priču o psu koji živi na Menhetnu i umoran je od usamljenog života, pa odlučuje da sebi napravi prijatelja robota.

Njihovo prijateljstvo postaje neraskidivo dok zajedno vode život tipičan za Njujork osamdesetih godina prošlog veka. Međutim, jedne noći pas je prinuđen da ostavi robota na plaži, što u njemu budi tugu i čežnju. Da li će se njih dvojica ikada ponovo sresti?

„Snovi jednog robota“ zasnovani su na istoimenoj grafičkoj noveli Sare Varon i traje 90 minuta, a cena karte 300 dinara.

Za sve informacije dostupni su telefoni 037/429-247 (od 9 do 15 časova) i 037/421-208 (od 17 do 20 časova).

J.S.