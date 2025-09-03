Bioskop: Od sutra na repertoaru „Super Čarli“ i „Žetva“

Bioskop „Kruševac“ od sutra do srede, 10. septembra donosi dve potpuno različite filmske priče, namenjene kako najmlađima, tako i ljubiteljima ozbiljnijih ostvarenja. Publika će moći da bira između animirane avanture „Super Čarli“ i istorijske drame „Žetva“.

„Super Čarli“ je animirani film koji se prikazivao i prethodne nedelje, ali će, zbog interesovanja publike, ponovo biti na repertoaru svakog dana u 18 časova. Režiju potpisuje Jon Holmberg, a priča prati desetogodišnjeg dečaka Vilea koji mašta da postane heroj poput svog oca policajca. Njegov život se menja kada u porodicu stigne mlađi brat Čarli, beba sa neobičnim supermoćima. Kada grad preuzme zli naučnik, braća će morati da udruže snage i dokažu da se prava hrabrost meri zajedništvom.

Za one koji žele zahtevniji bioskopski doživljaj, „Žetva“ će biti na platnu od 20 sati. Reč je o ostvarenju rediteljke Atine Rejčel Tsalgari, koje traje 131 minut i donosi snažnu priču smeštenu u neodređeno vreme i prostor. Tokom sedam halucinantnih dana, jedno selo nestaje, a film kroz neovestern atmosferu istražuje prijateljstvo, sukob seljaka i gospodara imanja, ali i neizbežan prodor spoljnog sveta i traume koje donosi modernost.

Cena karte za oba filma iznosi 300 dinara.

Za više informacija i rezervacije ulaznica, bioskop „Kruševac“ je dostupan na brojeve telefona 037/429-247 od 9 do 15 časova i 037/421-208 od 17 do 20 časova.

J.S.