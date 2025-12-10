Bioskop: Od četvrtka „Povratak Žikine dinastije“

Bioskop „Kruševac“ objavio je repertoar koji važi od 11. do 17. decembra, a publika će za to vreme moći da pogleda dva nova naslova, animirani film „Nina i ježeva tajna“ i domaću komediju „Povratak Žikine dinastije“

Animirani film „Nina i ježeva tajna“ biće prikazivan 11, 15, 16. i 17. decembra u terminima od 18 i 20 časova. Reč je o porodičnoj priči o devojčici koja obožava očeve avanture o malom ježu, ali njen svet se menja kada otkrije da je otac ostao bez posla. U želji da mu pomogne, Nina kreće u sopstvenu malu misiju.

Cena ulaznice je 300 dinara.

Ljubitelje domaćeg filma očekuje „Povratak Žikine dinastije“, koji se prikazuje 12. decembra u 18 i 20 časova, 13. decembra u 16, 18 i 20 časova, kao i 14. decembra u istim terminima. Zainteresovane ponovo očekuje Nikola Kojo u ulozi Miše Pavlovića, koji nakon tri decenije dočekuje svoje i Natašine sinove iz Moskve. Njihov dolazak pokreće novu lavinu komičnih situacija, porodičnih vrednosti i duhovitih obrta. Osim Nikole, od glumaca koji su bili u originalnoj Žikinoj dinastiji tu su i Vesna Čipčić i Vladimir Petrović.

Cena karte je 400 dinara.

Iz Bioskopa poručuju da se sve dodatne informacije o terminima i rezervacijama mogu dobiti putem telefona 037/429-247 od 9 do 15 časova, odnosno 037/421-208 od 17 do 20 časova.