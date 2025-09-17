Bioskop: „Mit o Marakudi“ i „Izgubljeni Drim tim“

Ljubitelje filma i dobre muzike narednih dana očekuje bogat i raznovrstan program u bioskopu „Kruševac“. Na repertoaru su dve potpuno različite, ali jednako uzbudljive filmske priče, kao i jedinstveni muzičko-poetski nastup koji spaja stihove i melodiju u nezaboravno veče

Animirana avantura „Mit o Marakudi“ biće prikazana sutra i 20–24. septembra u 18 časova. Film prati mladog Marakudu, sina plemenskog vođe, koji pokušava da dokaže da je dostojan svog nasleđa i kreće u uzbudljivu pustolovinu kroz misterioznu šumu, uz podršku neobičnih saputnika – jedinstvene ptice i hrabrog zeca.

Dokumentarni film „Izgubljeni Drim tim“ publika će moći da pogleda 18. i 20. septembra, a zatim od 21. septembra do 1. oktobra u terminu od 20 časova. Film donosi priču o jugoslovenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je u junu 1991. godine, usred političkog raspada zemlje, osvojila evropsko zlato u Rimu, samo tri dana pre nego što je država prestala da postoji.

Uz filmski program, publiku očekuje i koncert „Oriendo i Mića Jakšić, muzika i poezija o ljubavi, lepoti i sreći“, u okviru kojeg će posetioci uživati u najlepšim stihovima naših velikana uz narodne i pop numere.

Cena ulaznice za filmove iznosi 300 dinara, a za koncert 500 dinara.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona bioskopa „Kruševac“: 037/429-247 (09–15h) i 037/421-208 (17–20.00).