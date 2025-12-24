Bioskop: „Kantervilski duh“ i „Hajduk u Beogradu“ još nedelju dana

Publiku Bioskopa Kruševac i narednih dana očekuje isti filmski program kao i prethodne sedmice. U petak, subotu, ponedeljak i utorak na repertoaru su dva naslova namenjena najmlađima, ali i porodicama

U terminu od 18 časova prikazuje se sinhronizovani animirani film „Kantervilski duh“. Radnja je smeštena u Englesku s kraja 19. veka i prati neobičan susret moderne američke porodice sa duhom koji već vekovima „stanuje“ u staroj seoskoj kući. Pokušaji da zaplaši nove ukućane pretvaraju se u niz neočekivanih i duhovitih situacija.

Večernji termin od 20 časova rezervisan je za porodični film „Hajduk u Beogradu“. Poznati junak iz omiljenih dečjih knjiga seli se sa porodicom u glavni grad, gde započinje novo poglavlje života kao učenik osmog razreda. Suočen sa školom, prijateljstvima i prvim emocijama, Hajduk otkriva da se najveće promene dešavaju upravo u srcu.

Cena ulaznice za sve projekcije iznosi 300 dinara.