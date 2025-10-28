Bioskop: I dalje „Snovi jednog robota“

Postavljeno: 28.10.2025

Animirani film „Snovi jednog robota“, zasnovan na grafičkoj noveli Sare Varon, biće prikazivan u bioskopu „Kruševac“ još uvek, sve do 5. novembra, u terminima od 18:00 i 20:00 časova

Reč je o toploj i dirljivoj priči o psu koji živi na Menhetnu i, umoran od usamljenosti, odlučuje da sebi napravi prijatelja, robota. Njihovo prijateljstvo brzo cveta i vodi ih kroz svakodnevicu Njujorka osamdesetih godina prošlog veka, sve dok se jedne noći ne razdvoje, što donosi emotivni preokret i pitanje, da li će se njih dvojica ponovo sresti?

Film „Snovi jednog robota“ pripada žanru animirane avanture namenjene celokupnoj porodici, traje 90 minuta, a distributer je „Megakom“.

Cena ulaznice je 300 dinara.

Informacije i rezervacije moguće su na telefone: od 9 do 15 časova – 037/429-247 i od 17 do 20 časova – 037/421-208.

Velika jesenja akcija čišćenja: Prikupljeno preko 2.600 kubika kabastog otpada

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
28. oktobar 2025., 21:26
 

Magla
5°C
Apparent: 7°C
Pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 96%
Vetar: 1.1 m/s SSE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top