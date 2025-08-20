Bioskop: „Fantastika: U potrazi za zlatnim rogovima“ do 27. avgusta

Postavljeno: 20.08.2025

Na repertoaru bioskopa „Kruševac“ od sutra do srede, 27. avgusta, prikazuje se animirani film „Fantastika: U potrazi za zlatnim rogovima“

Ova porodična avantura traje 90 minuta i donosi priču o dva medveda, Boži i Luki, koji u čarobnoj šumi kreću u uzbudljivu misiju kako bi spasli svoj svet i zaštitili zlatne rogove od bande lopova. Put ih vodi kroz susrete sa čarobnim stvorenjima, neizvesne prepreke i trku sa vremenom. Film je sinhronizovan na srpski jezik.

Projekcije su zakazane svakog dana u terminu od 19 časova. Cena karte iznosi 300 dinara.

Informacije i rezervacije mogu se dobiti na broj telefona 037/429-247 od 9 do 15 časova, kao i na 037/421-208 od 18 do 20 časova.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

