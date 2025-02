Bioskop: Avantura za najmlađe i emotivna drama za ljubitelje domaćeg filma

Bioskop „Kruševac“ pripremio je, kao i obično, zanimljiv repertoar za period od 12. do 19. februara, donoseći publici dve vrlo aktuelne filmske priče. Najmlađi gledaoci uživaće u sinhronizovanom animiranom filmu „Superjunak Samsam“, dok ljubitelji domaće kinematografije mogu pogledati medijski poslednjih dana vrlo eksponiranu dramu „Pontonovo srce“

Porodična avantura „Superjunak Samsam“ na programu je svakog dana od 18 sati. Glavni junak, mali Samsam, živi u svetu superheroja, ali još uvek nije otkrio svoje moći. Kada upozna tajanstvenu drugaricu Megu, kreće u neobičnu svemirsku avanturu kako bi pronašao sopstvenu snagu i otkrio šta ga zaista čini posebnim. Film traje 77 minuta i namenjen je najmlađoj publici.

One koji preferiraju emotivne priče, u 20 sati, na velikom platnu mogu pogledati „Pontonovo srce“ – crnogorski igrani film iz 2024. godine u režiji Senada Šahmanovića i po scenariju Antonija Gabelića.

Muškarac pomalo asocijalnog ponašanja i specifično grubog i bezobraznog stila ophođenja sa svojim klijentima se zaljubi i to u potpuno krivu osobu. Ona je talentovana mlada glumica u usponu, pune su je novine, džambo plakati i završila je dva fakulteta. Nakon klasičnog toplo – hladnog odnosa, baš kao u svim romantičnim komedijama on odluči da je iznenadi i popravi joj auto. Da bi to izveo i dokopao se potrebnih delova, mora da napravi dosta toga što mu je bilo nezamislivo. Mora izazvati svog najvećeg rivala još od vrtića i, naravno, uložiti svoj motocikl; sve to u zamenu za rekreiranje sulude trke iz dečačkih dana…

Reprezentativnu glumačku ekipu predvode: Rade Šerbedžija, Marija Labudović i Marko Janketić.

Cena ulaznice za obe projekcije iznosi 300 dinara, a rezervacije su dostupne putem telefona 421-208.