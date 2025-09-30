Bioderma poklanja besplatne preglede kože u Kruševcu

Francuska kozmetička marka Bioderma i ove jeseni posvećuje pažnju problemu akni, organizujući tradicionalnu Nedelju borbe protiv istih. U saradnji sa dermatološkim ordinacijama širom Srbije biće omogućeni besplatni pregledi kože, a samo tokom ove akcije na raspolaganju je čak 1.300 termina u 30 gradova, na kojima će preglede obavljati 190 dermatologa

Pravo da se prijave imaju osobe sa blagim, umerenim ili teškim oblikom akni, dok pregledi nisu namenjeni lečenju drugih oboljenja kože.

U Kruševcu besplatne konsultacije moguće je obaviti u SDC Bojanić Kačarević, Kosančićeva 6 i u Euromedik Dom Zdravlja, Majke Jugovića 8. Zbog velikog interesovanja, neophodno je unapred zakazati svoj termin.

Prema podacima sa zvaničnog sajta Bioderme, čak 9 od 10 tinejdžera ima akne, a u poslednje vreme sve češće se javljaju i kod odraslih, 40% odraslih osoba suočava se sa ovim problemom. Stručnjaci naglašavaju da je lečenje akni dug i spor proces koji zahteva strpljenje, ali i pravilnu higijenu, adekvatnu negu i stručni pristup. Upravo zato Bioderma u okviru ove akcije priprema i dodatne savete i preporuke dermatologa o lečenju, posledicama, psihološkom uticaju, ali i pravilnoj nezi kože.

Pregledi će trajati od 20. do 26. oktobra.

J.S.