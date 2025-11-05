Bioblioteka: Promovisana knjiga Selimira Radulovića „S kamenjem, Hristovim, belim“

U e-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac promovisana je nova knjiga pesnika Selimira Radulovića pod naslovom „S kamenjem, Hristovim, belim“. O ovom opsežnom pesničkom delu govorili su Ivan Negrišorac i prof. dr Dragiša Bojović

Prema njihovim rečima Radulovićev pesnički put poznaje i stranputice i uske staze koje prate one koji se odluče na obnovu osnovnih religioznih odnosa. Na tom putu najbolje je krenuti najužom i najstrmijom stazom, jer je zavejan put zapravo kraći od onoga koji ima ravnu putanju.

– Ova knjiga ima 920 strana, obično se kaže kada je toliki broj strana da je to možda i previše, ali u njoj ima između 12 i 15 hiljada stihova. Toliko ima samo jedna knjiga, Ovidijeve „Metamorfoze“, a takođe i Homerova „Ilijada“ ima samo 12 hiljada stihova. Knjiga na početku ima poemu „Snovi svetog putnika“ moto te poeme koja ima 40 delova, glasi: tip koji ne sabira sa mnom, rasipa – rekao je Selimir Radulović i nastavio sa čitanjem stihova.

Tokom promocije autor je publici pročitao nekoliko pesama iz novog dela, koje je izazvalo veliko interesovanje ljubitelja poezije. Snažna duhovna nit koja prožima stihove, bogatstvo izraza i tematska širina svedoče o kontinuitetu Radulovićevog pesničkog stvaralaštva i njegovoj neprestanoj potrazi za smislom i verom u savremenom svetu.