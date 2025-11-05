Bioblioteka: Promovisana knjiga Selimira Radulovića „S kamenjem, Hristovim, belim“

Postavljeno: 05.11.2025

U e-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac promovisana je nova knjiga pesnika Selimira Radulovića pod naslovom „S kamenjem, Hristovim, belim“. O ovom opsežnom pesničkom delu govorili su Ivan Negrišorac i prof. dr Dragiša Bojović

Prema njihovim rečima Radulovićev pesnički put poznaje i stranputice i uske staze koje prate one koji se odluče na obnovu osnovnih religioznih odnosa. Na tom putu najbolje je krenuti najužom i najstrmijom stazom, jer je zavejan put zapravo kraći od onoga koji ima ravnu putanju.

Ova knjiga ima 920 strana, obično se kaže kada je toliki broj strana da je to možda i previše, ali u njoj ima između 12 i 15 hiljada stihova. Toliko ima samo jedna knjiga, Ovidijeve „Metamorfoze“, a takođe i Homerova „Ilijada“ ima samo 12 hiljada stihova. Knjiga na početku ima poemu „Snovi svetog putnika“ moto te poeme koja ima 40 delova, glasi: tip koji ne sabira sa mnom, rasipa – rekao je Selimir Radulović i nastavio sa čitanjem stihova.

Tokom promocije autor je publici pročitao nekoliko pesama iz novog dela, koje je izazvalo veliko interesovanje ljubitelja poezije. Snažna duhovna nit koja prožima stihove, bogatstvo izraza i tematska širina svedoče o kontinuitetu Radulovićevog pesničkog stvaralaštva i njegovoj neprestanoj potrazi za smislom i verom u savremenom svetu.

Dvadeset godina umetničkog projekta „Prepoznavanje“ u novom zborniku

