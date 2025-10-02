U Gradskoj upravi je održan sastanak povodom organizacije jedne od najznačajnijih sportskih manifestacija u zemlji – biciklističke „Trke kroz Srbiju“. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Ivan Manojlović, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić i predstavnici drugih nadležnih službi. U ime Biciklističkog saveza Srbije u razgovorima je učestvovao predsednik ovog sportskog saveza Dušan Gojić, kao i Petar Rokvić iz sektora za saobraćaj trke.

64. Međunarodna biciklistička trka „Kroz Srbiju“ ove godine startuje 16. oktobra u rezervatu prirode Mali Bosut kod Šida. Očekuje se učešće više od 20 ekipa i 180 biciklista iz celog sveta, a takmičenje pruža priliku za osvajanje UCI bodova koji su bitni za plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Prva poluetapa voziće se od Malog Bosuta do Vrdnika. Druga poluetapa, istog dana, startuje u još jednom čuvenom rezervatu prirode – Zasavici i ima cilj u Novom Sadu. Treća etapa je Beograd – Jagodina, 18. Oktobra. Trka se završava 19. oktobra etapom od Jagodine do Kruševca, gde će se održati svečana završnica i dodela nagrada i pehara.

Tokom sastanka dogovorena je trasa kretanja kroz grad Kruševac i svi propratni detalji vezani za njenu realizaciju.

Grad Kruševac će imati čast da bude završna etapa ovog prestižnog takmičenja, koje okuplja brojne domaće i međunarodne takmičare. „Trka Kroz Srbiju“ ima dugogodišnju tradiciju i doprinosi promociji sporta i turizma.

Organizatori i predstavnici lokalne samouprave istakli su spremnost i opredeljenost da trka u Kruševcu protekne u najboljem redu, uz poziv građanima da svojim prisustvom podrže događaj i sportiste.

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs